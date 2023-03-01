بعد جدل تحت الوصاية .. برلمانى: يجب تقديم محتوى هادف بمسلسلات رمضان

قال عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مسلسل تحت الوصاية لم يتم عرضه حتى الآن ولا يوجد داعي للمهاجمة، قائلا:" بعد عرض المسلسل سيتم تقييمه والحكم عليه".

مسلسلات رمضان

وأكد “زايد”، لـ"صدى البلد"، على أهمية تقديم محتوى هادف داخل مسلسلات رمضان يليق بالمشاهد المصرى وأن شهر رمضان يحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور وخاصة فى ظل وجود أعمال فنية وتزيد نسب المشاهدات ويزيد الإقبال على المسلسلات الدرامية وذلك يجب الاهتمام بتقديم محتوى محترم يلقى اعجاب ويقدم رسالة هادفة للجمهور.

وطالب النائب جميع القائمين بالمسلسلات ان تحذو حذو المحتوى المقدم في مسلسل الاختيار لاحتوائه علي رسائل هادفه خالية من الإسفاف، لافتا إلى أن مسلسل الاختيار سواء الجزء الأول والثاني قدم صورة رائعة، كما أنه يحمل صدقا حقيقيا، وما تم تقديمه فى الاختيار 2 لم يكن به مبالغة، حيث أنها وقائع حقيقية رغم ما تحمله من قسوة للمصريين وهذا أمر ملفت للنظر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المسلسل يهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى مصر والعالم بأكمله، حيث تشير إلى مدى قوة الدولة في الدفاع عن أرضها وتطهيرها من العمليات الارهابية، كما أنه يهدف إلى كشف الوجه الحقيقى للإرهاب الأسود .