استجابة لـ صدي البلد.. تغطية بالوعة صرف صحى أمام مدرسة هلا بالدقهلية

فى استجابة سريعة لما نشره "صدى البلد" تحت عنوان “ بالوعة صرف صحي دون غطاء تنذر بكارثة أمام مدرسة هلا بالدقهلية ” أرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، رداً على الشكوى بإنه تم وضع غطاء على البلاعة ووضع الاسمنت حوله لتفادى سقوط المارة او السيارات بها .

جاء ذلك بعدما شكا سكان منطقة مدرسة هلا للتعليم الأساسي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من وجود بالوعة صرف صحى بدون غطاء ووضع قطع من الحجارة عليها، خشية وقوع أحد فيها، بينما لم يتحرك أحد من مسئولى الحى أو المدينة أو محافظ الدقهلية لتغطية البالوعة المكشوفة التى تتوسط الشارع قبل وقوع الكارثة.

ويقول عماد إبراهيم فى رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نعانى من وجود بالوعة أمام هلا للتعليم الأساسي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بدون غطاء تنذر بكارثة لتفادي سقوط أطفال فيها.

وأضاف “ تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى لرئيس الحى و شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لتغطية البلاعة حفاظًا على أرواح الجميع ومنعا لحوادث الغرق أو الاختناق نتيجة الغازات الموجودة في بيارات الصرف الصحي لكن دون جدوى”.

وطالب المواطنون من محافظ الدقهلية بالتدخل السريع قبل وقوع الكارثة وتغطية البلاعة المكشوفة خشية سقوط أحد المارة .





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