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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«مستعدين ولا خايفين».. حمادة هلال يروّج لـ مسلسله الجديد «المداح 3»

المداح ٣
المداح ٣

روّج الفنان حمادة هلال لـ مسلسله الجديد" المداح ٣" والمقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وشارك حماده البوستر التشويقي للمسلسل، وعلق: "مستعدين ولا خايفين".

ويواصل أبطال مسلسل "المداح 3” بطولة الفنان حمادة هلال التصوير استعدادًا للعرض فى المارثون الرمضاني المقبل وذلك بعد نجاح الجزءين الأول والثاني للمسلسل، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية.

وعلم “صدى البلد” من مصادر خاصة أن أبطال مسلسل "المداح 3 “ سافروا إلى لبنان لاستكمال التصوير . 

وصوّر حمادة هلال حتى الآن ما يقرب من 50% من جميع مشاهده في العديد من استديوهات التصوير بمنطقة أبو رواش ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المفترض أن يستمر التصوير حتي بداية الشهر الكريم.

أخبار مسلسل المداح حمادة هلال

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