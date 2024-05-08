ثاني المتأهلين| غزل المحلة يصعد للدوري الممتاز بعد الفوز على بروكسي

تمكن غزل المحلة من الصعود لدوري الأضواء من جديد بعد فوزه على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب بروكسي بالجولة الختامية من دوري المحترفين .

تقدم عبد الرحيم عموري للمحلة في الدقيقة العاشرة من خطأ فادح لمدافع بروكسي الذى أخطأ الكرة وأودعها لاعب المحلة في المرمى ، قبل أن يعود محمد صبري من إدراك هدف التعادل في منتصف الشوط الأول .

ومع نهاية الشوط استطاع محمد جابر إحراز الهدف الثاني للمحلة من ركلة جزاء احتسبها حماده القلاوي حكم المباراة وأشهر الكارت الأحمر لمدافع المحلة ، ليتقدم زعيم الغربية بهدفين مقابل هدف ، ينهى بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق المحلة على بروكسي بهدفين لهدف.



وفى الدقيقة 86 من عمر اللقاء استطاع قائد الفريق عبده يحيي من إحراز الهدف الثالث لفريقه معلنا عن صعود الفريق رسميا للأضواء بعد غياب عام وحيد عن المسابقة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة اكتفى حرس الحدود بالتعادل السلبى أمام القناة محتلا المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 49 نقطة منتظرا الدورة الرباعية المؤهلة صاحب المركز الأول للأضواء أيضا.