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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة مشروعات تخرج طلاب الإذاعة والتليفزيون بآداب كفر الشيخ.. صور

عميد آداب كفر الشيخ
عميد آداب كفر الشيخ

ناقشت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مشروعات تخرج طلاب شعبة «الإذاعة والتلفزيون» بقسم الإعلام بالكلية، برعاية الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب، ومتابعة الدكتور محمد الحفناوي، رئيس قسم الإعلام.

 

وضمت لجنة التحكيم عددًا من الإعلاميين والصحفيين ومعدي البرامج بالإذاعة والتليفزيون، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ.

 

قدم الطلاب 7 أعمال بإشراف الدكتورة إيمان حلمي سلامة، مدرس الإذاعة والتلفزيون بقسم الإعلام، تنوعت بين الدراما والأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والبرامج، هي: «فارس، ونشرة أخبار لم تحدث بالفعل، والفرق، وبين اتنين، و24 قيراط، ومن أول السطر، ورشيد».

 

ومن جانبه، أشاد الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب، بالجهود التي يبذلها قسم الإعلام بالكلية في تطوير مهارات طلاب القسم على نحو يسهم في تأهيلهم بشكل جيد لسوق العمل، موجهًا الشكر للجنة التحكيم على جهودها في أعمال المناقشة والتحكيم، وسلمهم شهادات تقدير باسم الكلية، تقديرًا لمجهوداتهم، مهنئًا الطلاب وأسرهم.

 

وقال الدكتور محمد الحفناوي، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، إن مشروعات تخرج طلاب شعبة «الإذاعة والتلفزيون» هي عبارة عن أفلام قصيرة تنوعت بين الدراما والأفلام الروائية القصيرة، والأفلام التسجيلية، والبرامج، كما أنها تعكس التدريب الجيد الذي تلقاه طلاب قسم الإعلام على فنون الإعداد والتصوير والإضاءة والإخراج وغيرها، فضلاً عن معالجتها لقضايا حياتية مهمة في المجتمع.

 

وأكدت الدكتورة إيمان حلمي سلامة، مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب والمشرف على مشروعات الطلاب، أن مشروعات التخرج تم تناولها بحرفية شديدة، وهي تعكس جهدًا كبيرًا، وتبرهن على تدريب الطلاب جيدًا داخل الكلية.

 

 وأشارت إلى أن أغلب أفكار المشروعات التي تم عرضها هي أفكار جديدة خارج الصندوق ومبتكرة، مشيرةً إلى جودة الأفكار، وجرأتها، والتزام الطلاب إلى حد كبير بالعناصر التي يحتاجها العمل الإذاعي والتليفزيوني.

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أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الأفلام الروائية القصيرة الدراما والأفلام جامعة كفر الشيخ رئيس قسم الإعلام عضاء هيئة التدريس عميد كلية الاداب

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