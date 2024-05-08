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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محطة التاجي الغازية.. العراق يوافق على الربط الكهربائي مع السعودية

ارشيفي
ارشيفي

وافقت اللجنة العليا للإعمار والاستثمار العراقية  على كل من مشروع استثمار محطة التاجي الغازية ومشروع إنشاء مشروع الطاقة الشمسية في محافظة بابل ومشروع ربط الطاقة الكهربائية بين العراق والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي شهد مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في بغداد والمحافظات، بمختلف القطاعات، والمضي بحزمة من المشاريع المهمة، التي تسهم في تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

كما تم التوافق علي مشروع إنشاء مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد ومشروع إنشاء مستشفى سعة 400 سرير، على مقطع من أرض معسكر الرشيد في العاصمة بغداد وكذا مشروع شركة تويوتا المتضمن إنشاء مجمع متكامل يضمّ وحدات صناعة الملحقات والإكسسوارات الخاصة بالمركبات، ومستودعات قطع الغيار، ومركز إعادة تدوير المطاط واللدائن، ومركز تدريب وتأهيل كوادر العمل العراقية، ومركز فحص المركبات قبل التسليم PDI، ومركز تخزين المركبات.

كما وافق الاجتماع علي مشروع إنشاء مدينة صناعية في محافظة البصرة لإنتاج الحديد والصلب، بالشراكة مع الشركة العامة للحديد والصلب ومشروع إنتاج الزجاج المسطّح العائم.
بجانب مشروع إنتاج القناني والجِرار الزجاجية.

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