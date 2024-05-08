أول تعليق من خالد الغندور على صعود غزل المحلة للدوري الممتاز

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق على صعود غزل المحلة إلى الدوري الممتاز من جديد بعد الفوز على “بروكسي”.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زعيم الفلاحين غزل المحلة يعود للدوري الممتاز بعد هبوطه للقسم الثاني منذ موسم واحد فقط".

حسم فريق غزل المحلة عودته سريعا إلى الدوري المصري الممتاز للمرة 48 في تاريخه، بعدما تغلب على فريق بروكسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني أ "دوري المحترفين".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين ليحسم زعيم الفلاحين عودته مرة أخرى للدوري الممتاز بعدما هبط الموسم الماضي.