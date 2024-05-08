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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب يثير حيرة أنشلوتي قبل مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.. تفاصيل

انشلوتي
انشلوتي

يستعد ريال مدريد لمواجهة حاسمة أمام بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، قد انتهت بالتعادل (2-2).


ويثير الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد، حيرة مدربه كارلو أنشيلوتي بشأن تشكيل الملكي في مواجهة بايرن ميونخ.


وبدأ تشواميني لقاء الذهاب في مركز خط الوسط، لكنه أنهى المباراة كقلب دفاع.

وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية، الضوء على التشكيل المتوقع لريال مدريد وبايرن ميونخ كالتالي:

ريال مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، (ناتشو أو تشواميني)، روديجر، كارفاخال.

خط الوسط: كروس، (كامافينجا أو تشواميني)، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميتش، دي ليخت، داير، مزراوي.

خط الوسط: لايمر، جوريتسكا، مولر

ريال مدريد بايرن ميونخ

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