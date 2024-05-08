4 أطراف على مائدة مصر| هل تنجح القاهرة في حقن الدماء الفلسطينية؟.. و"حماس" تصدم الجميع

في خطوة هامة نحو إحلال السلام في غزة، تعتزم إسرائيل وحماس استئناف المفاوضات بشأن الهدنة في القاهرة، وذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وفق مصدر رفيع المستوى.

المفاوضات بين حماس وإسرائيل

وتستضيف مصر وفودا تمثل كلا من طرفي الحرب حركة حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب، التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

وكان مصدر قد نفى شكلًا وموضوعًا صحة ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسئوليات أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع.

وقال مصدر رفيع المستوى، لقناة القاهرة الإخبارية، إن الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع الوفد الأمني المصري ووفد حركة حـماس.

وأكد المصدر أن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبًا للعواقب السلبية المنتظرة جراء استمرار التصعيد في رفح.

وقال مسئول إسرائيلي لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إنه "لا توجد بوادر على حدوث انفراج في المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الوفد باقٍ في القاهرة في الوقت الراهن".

وقبل قليل، انتهى اللقاء بين مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقبل ذلك، التقى بيرنز برئيس الموساد دافيد برنياع، الذي كان حاضرا أيضا في اللقاء مع نتنياهو.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الأربعاء، إن الصراع في غزة يمر بمنعطف حرج آخر.

وأضاف عبر منصة إكس، أن القرارات التي يتم اتخاذها اليوم وعواقبها في المعاناة الإنسانية سوف يتذكرها الجيل القادم، وعلينا أن نكون مستعدين لتوبيخاتهم.

وقال: "إن أوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرتها إسرائيل وعملياتها البرية ستزيد من الموت والتشريد"، بحسب غريفيث.

وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى أولئك الذين يقومون بالإخلاء الوقت الكافي لذلك، بالإضافة إلى تأمين طريق آمن ومكان للذهاب إليه.

وحول معبر رفح، أوضح أن إغلاق المعبر يمنع حركة المساعدات ووصول الوقود والموظفين من وإلى غزة.

فيما حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح.

وجدد الملك الأردني، "إدانة الأردن للاعتداء على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون من قبل مستوطنين إسرائيليين ".

فيما عبر ترودو عن قلقه من "هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتجهة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأكد القائدان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون أية عوائق أو تأخير، بالإضافة إلى العمل على إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

ودعت جمهورية مصر العربية الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، و التي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

كما طالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

قبل أيام، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

من جانبه، قال زاهر هر جبارين، نائب رئيس حركة حماس وعضو في وفد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، إن المقاومة الفلسطينية تظهر قوة وصموداً في مفاوضاتها الحالية، وأنها وصلت إلى مرحلة حاسمة، مؤكدا أن هذه المرحلة تعتبر مهمة للغاية في مسار النضال الفلسطيني الذي استمر لأكثر من 76 عامًا، وتواجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده الفاشي والنازي ضد الفلسطينيين.

تطورات القضية الفلسطينية

وأشار "جبارين" إلى أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أبدًا وسيظل يدافع عن حقوقه في الحرية والكرامة، معربًا عن ثقته في أن المقاومة أقوى من الاحتلال الإسرائيلي رغم كل أشكال الدعم التي يحصل عليها هذا الاحتلال من الغرب.

وتحدث عن تفاصيل المفاوضات الأخيرة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن مستقبل الأسرى في غزة يتوقف على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف على الاتفاق. وأكد على أن حماس تعاونت مع الوسطاء في مصر وقطر لتحقيق اتفاق يؤسس لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

واختتم جبارين عن أن الأساس الرئيسي للاتفاق يشمل انسحاب الاحتلال ووقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لأهل غزة وتبادل الأسرى، مؤكدًا أن الضمانات لوقف إطلاق النار ستكون متاحة، وأن مستقبل الأسرى في غزة يعتمد على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف على الاتفاق.