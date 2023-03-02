السيسي : ما حدث في ٢٠١١ كان سببه أن الحكومة انفصلت عن الشعب وتحولت لعدو

تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفطار خلال زيارته لمحافظة المنيا مع أهالي قرية المعصرة بمركز ملوي .

و قالت إحدى أهالي قرية المعصرة التابعة لمركز ملوي بالمنيا ؛للرئيس السيسي أنت أول رئيس يجبر بخاطر الصعيد ,وعلقت ربنا يجبر بخاطرك ياريس. ورد الرئيس عليها: "ربنا يجبر بخاطرك إنتي".

و خلال تناوله الإفطار بعدد من الرسائل والتصلريحات الهامة كالتالي : “ أن ما حدث في ٢٠١١ كان سببه أن الحكومة انفصلت عن الشعب وتحولت لعدو”.

وتابع : “ اأتمنى أن نظل متماسكين شعب ودولة و نتخذ العديد من الاجراءات للتخفيف على المواطنين بقدر الإمكان”.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى المتطوعين في مبادرة “حياة كريمة”، قائلا: "متشكرين.. متشكرين صحيح.. بشكركم على الجهد اللى انتو بتعملوه وحقيقي دي حاجة تشرف وتفرح.. متشكر باسمي واسم كل المصريين"