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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كل يوم جمعة.. الكشف على السيدات مجانا بمستشفيات الشرطة بمناسبة عيد الأم

مستشفى الشرطة
مستشفى الشرطة

قامت وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع الخدمات الطبية، بتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجاناً بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمى للمرأة - يوم المرأة المصرية - عيد الأم". 

وذلك خلال الفترة المسائية (بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً)، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية خلال تلك الفترة، وصرف الأدوية اللازمة لهن بالمجان.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديراً من وزارة الداخلية للمرأة  المصرية ودورها الفعال فى المجتمع، تقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات.

وزارة الداخلية العيادات الخارجية المرأة المصرية يوم الجمعة الكشف الطبي اليوم العالمي للمرأة عيد الام

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