أخبار التعليم| سبب عدم عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة.. والبحوث الفلكية تكشف كذب جميع المتنبئين بالزلازل

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نقدم موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة عين شمس تستقبل ممثلي المجلس القومي للمرأة ووفد من السفارة الإسبانية.. تفاصيل

استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، الدكتورة رحاب عبد الرحمن مدير مستشفي النساء والتوليد والمشرف العام على وحدة المرأة الآمنه ، وفدا رفيع المستوى من المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والسفارة الاسبانية وذلك في إطار التعاون والبروتوكول المشترك مع جامعة عين شمس للوقوف علي التقدم المحرز والتعرف علي إنجازات الجامعة في التصدي للعنف ضد المرأة.

«تعليم الكبار» تعقد امتحانًا فوريًا لـ88 عاملًا من فصول «حياة كريمة بلا أمية»

عقدت هيئة تعليم الكبار بالقاهرة امتحانات محو الأمية لعدد ٨٨ عاملا بجامعة عين شمس من كليات البنات والتربية النوعية، والعلوم، وطب الأسنان، والطب، والزراعة، ومن إدارات المدن الجامعية، والمطبعة، والحدائق كأول نتاج من نواتج مشروع "حياة كريمة بلا أمية" والذي يدعمه قطاع التعليم والطلاب من عمال الشركات المتعاونه مع جامعة عين شمس وبعض العمال الذين لم يتم محو اميتهم في مرحلة سابقة وبحضور 102 طالبًا مدرسًا من كليات البنات، والآداب، والتربية النوعية.

مركز التعلم المدمج بجامعة عين شمس يوجّه تعليمات هامة للطلاب

ناشد مركز التعلم المدمج بجامعة عين شمس، طلابه خلال الصفحة الرسمية بالفيس بوك بأنه علي جميع الطلاب المتقدمين المجتازين لاختبارات القبول بالتعلم المدمج لبرنامجي كلية التربية النوعية (تكنولوجيا التعليم الرقمي ) وكلية التربية (رياض أطفال )، التوجه لإدارة شئون الطلاب لتقديم مستندات القبول وسداد رسوم المقابلة الشخصية بمبني الامتحانات بالحرم الجامعي من الساعة التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساء.

العلم الحديث وعلاقته بالصحة الإنجابية.. ندوة في جمعية المرأة للعلوم بالعالم النامي

تنظم جمعية المرأة للعلوم في العالم النامي - مصر، ندوة بعنوان "العلم الحديث وعلاقته بالصحة الإنجابية والأمراض المناعية للمرأة"، وذلك احتفالا بيوم المرأة العالمي.

تجديد تعيين سحر موسى عميدا لـ كلية التمريض جامعة عين شمس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهوريًا بتجديد تعيين الدكتورة سحر موسى سليمان موسى، عميدا لكلية التمريض جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

مفيش وقت| لماذا قررت التعليم عدم عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة؟

حالة من الجدل اثيرت بعدها أعلنت وزارة التربية والتعليم ، صدور قرار رسمي بعدم إجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2023

أكاديمية البحث العلمي تناقش أولويات ومجالات التعاون الدولى حتى 2026

شهدت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا هذا الأسبوع سلسلة من اللقاءات وجلسات النقاش مع بعض الشركاء الدوليين ورجال الصناعة الوطنية، بهدف تحديد مجالات التعاون الدولى للأكاديمية فى الفترة القادمة وحتى عام 2026، وذلك ضمن خطتها التنفيذية الثالثة 2022-2026.

رئيس جامعة القاهرة: كشف عالمي لممر جديد يصل إلى الهرم الأكبر خوفو

صرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأنه تم توصل فريق علمي بالجامعة من كلية الهندسة بواسطة فريق بإشراف الدكتور هاني هلال بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار، وعدد من المراكز البحثية الدولية الفرنسية والألمانية والكندية واليابانية، إلى كشف علمي مصري عالمي بالأهرامات حيث تم اكتشاف ممر جديد بالوجه الشمالي للهرم الأكبر خوفو، مشيرًا إلى أن الكشف العالمي نتيجة عمل لمدة 7 سنوات متواصلة وباستخدام أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

تعليم أسوان تنفذ مبادرة «أجمل صوت» داخل المدارس.. وتكرّم الموهوبين

قام حسن الرحلاوى مدير إدارة إدفو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان بتكريم الطالبة روفيدة محمد صلاح الفائزة بأجمل صوت لقراءة القرأن الكريم ضمن مبادرة "أجمل صوت" التى قام بها قسم الموهوبين بالإدارة ، وذلك بمدرسة إدفو الثانوية الزراعية ، كما تم تكريم الطالبات الموهوبات من فريق الإذاعة المدرسية والمعلمات بالمدرسة .

اكتشف ابنك.. مبادرة للتفتيش عن مواهب طلاب المدارس في 5 مجالات

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتبنى مبادرة اكتشف إبنك.

طلاب الجامعات: ملتقيات التوظيف تساعدنا على معرفة مهن المستقبل

تنظم الجامعات الحكومية بشكل مستمر ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات، لمساعدة الطلاب فى الحصول على وظائف بعد الانتهاء من الحياة الدراسية، ويشارك فى هذه الملتقيات الوظيفية عدد كبير من الشركات.

توزيع أجهزة حاسوب لذوي الهمم خلال احتفالية وحدة تضامن جامعة عين شمس

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس، احتفالية توزيع أجهزة لاب توب على ذوى الإعاقة البصرية" من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، ويأتي ذلك فى إطار جهود جامعة عين شمس فى مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان.

بالدليل العلمي.. البحوث الفلكية تكشف كذب جميع المتنبئين بالزلازل

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مقال علمي بعنوان : " التنبؤ بالزلازل وعلاقتها بالكواكب والقمر .. حقيقة علمية أم محض خيال؟! "