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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"داون تاون السعودية" شريكًا رئيسيًا لملتقى "بيبان 23"

صدى البلد

أعلنت شركة داون تاون السعودية، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة المملوكة، عن رعايتها لملتقى "بيبان 23" كشريك رئيسي، وذلك في إطار اهتمام شركة داون تاون السعودية بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجتمع الأعمال في المملكة وخلق المزيد من الفرص الجديدة عبر مشاريعها التي سيتم تطويرها في 12 مدينة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 9 - 13 مارس 2023م في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "فرص تصنع الريادة"؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليميًا ودوليًا، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال، وذلك بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وستشارك "داون تاون السعودية" بجناح متخصص في المعرض المصاحب للملتقى؛ لتستعرض بعض المعلومات والفرص المتاحة في مشاريعها بشكل عام.

وفي هذا الإطار، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف لشركة داون تاون السعودية نايف بن صالح الحمدان: "تتماشى أهداف ملتقى بيبان مع مستهدفات داون تاون السعودية التي تشمل توفير المزيد من الفرص لقطاع الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال من خلال مشاريعها في 12 مدينة وفي عدة قطاعات تشمل التسوق، والترفيه، والضيافة، والسياحة، والسكن وغيرها مما يعزز إسهام المدن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي."

الجدير بالذكر أنّ شركة داون تاون السعودية ستعمل على تطوير وإنشاء وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في 12 مدينة في المملكة وهي المدينة المنورة والأحساء والخُبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة. وستُقام المشاريع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 10 ملايين متر مربع؛ لتسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في تلك المدن، بالإضافة إلى خلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات مختلفة تشمل التسوق، والترفيه، والضيافة، والسياحة، والمساحات المكتبية، والسكن وغيرها.

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