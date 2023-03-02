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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري: توجيهات الرئيس لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الدكتور عيد عبد الهادي،  الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري،  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا، التي جاءت منها إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريا اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

وقال عبد الهادي، في بيان صحفي له، إن توجيهات الرئيس تأتى لرفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين التي خلفتها الآثار العالمية وتأثرت بها مصر، ومساعدة المواطنين علي تخطي أزمة ارتفاع الأسعار، والحرص علي توفير حياة كريمة للمواطنين،  مضيفا أن المرحلة الحالية التي تمر بها هي مرحلة تتطلب التكاتف والتماسك يدا واحدة حكومة وشعبا للمرور بتلك الأزمة.

وأوضح الدكتور عيد عبد الهادي، أن افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات التنموية في محافظة المنيا يعكس مدي حرص الدولة على استكمال مسيرة البناء وثقته في قدرة الشعب المصري، فهناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بمحافظات الصعيد خلال السنوات الأخير، التي تشهد طفرة كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية.

وأوضح الأمين العام المساعد بالمجالس الشعبية والمحلية، أن خطة الدولة التنموية في محافظات الصعيد أعادت الحياة لهذه المحافظات، فقد عانت تلك المحافظات من حالة تهميش طوال السنوات وندرة للخدمات وأصبحت مدن طاردة للسكان وارتفعت بها معدلات الفقر، على عكس الآن التي تنوعت بها موارد الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأصبحت مدن جاذبة للاستثمار والقضاء علي معدلات البطالة.

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