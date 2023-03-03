القبض على مالك مكتبة بيع الكتب التعليمية بدون تصريح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكة دار لتوزيع الكتب - الكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية وطباعة العديد من المطبوعات التجارية والدعائية خاصةً بالعديد من المنتجات الغذائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الدار المشار إليه ، وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج القليوبية) ، وبالتفتيش تم العثور على (4322 نسخة مطبوعات تجارية وكتب دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالكة الدار على النحو المشار إليه ، بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.