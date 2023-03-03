تشكيل لجان لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، عن تشكيل لجان لتحصين للماشية ضد الأمراض الوبائية التي تفتك بالماشية و تقلل من انتاجيتها و تسبب أضرار شديدة لها مثل مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك بداية من يوم السبت المقبل.

وناشدت إدارة الإرشاد البيطري، مربي الماشية، بضرورة تقديم مواشيهم إلى لجان التحصين وعدم التخلف عنها، علما بأن التحصينات بمقابل مادي رمزي، و سيتم أيضا ترقيم الحيوانات التي لم ترقم من قبل.

وأكدت الإدارة أن التحصين للحيوان السليم فقط،وأن الحيوان المريض يجب حبسه في مسكنه وعلاجه وعدم خروجه إلى لجان التحصين كي لا تنتشر العدوى.