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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان ملفت .. كلوي كاردشيان تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

كلوي كاردشيان
كلوي كاردشيان

تألقت نجمة تليفزيون الواقع "كلوي كاردشيان"، بصورًا جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


بدت كلوي في الصور بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مجسم بنقشة التايجر، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 280 مليون متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.

 
كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".

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IMG_٢٠٢٣٠٣٠٣_٠٣٢٦٢٨
كلوي كارداشيان اطلاله جريئه تبهر متابعيها فستان مجسم بهذه الاطلالة

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