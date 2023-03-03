ضبط 35 قطعة سلاح ناري و14 قضية مخدرات في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى قسمى شرطة (أول وثان أسيوط) .

أسفرت جهودها عن ضبط (35) قطعة سلاح نارى أبرزها (7 بنادق آلية –6 بنادق خرطوش – 18 فرد محلى – 4 طبنحات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم " لعدد 14 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (14) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (17 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (220) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .