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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى شهية.. طريقة عمل كوكيز بحشو النوتيلا خطوة بخطوة

طريقة عمل كوكيز محشي
طريقة عمل كوكيز محشي بالنوتيلا

تعتبر طريقة عمل كوكيز المحشو بالنوتيلا، من أكثر وصفات المطبخ العالمي التي تنال إعجاب الاطفال والكبار، ويمكن أن يتم تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كوكيز محشي بالنوتيلا، وهي أحد الحلويات الأمريكية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه المقادير لعمل حوالي 18 قطعة كوكيز، وإلبكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل كوكيز محشي بالنوتيلا

 

طريقة عمل كوكيز محشي بالنوتيلا



 

مقادير طريقة عمل كوكيز المحشو بالنوتيلا :

¼ 2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة ملح ناعم

½ ملعقة صغيرة بايكينج باودر

½ ملعقة صغيرة بايكينج صودا

½ 1 كوب سكر بني داكن معلب

½ 1 إصبع (12 ملعقة كبيرة) زبدة غير مملحة، في درجة حرارة الغرفة

2 بيض كبير

1 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيلا

¾ كوب شوكولاته بالبندق قابلة للدهن، مثل النوتيلا، مبردة

 

طريقة عمل كوكيز المحشو بالنوتيلا :

_ نخفق الدقيق مع الملح، البايكينج باودر والبايكينج صودا في وعاء كبير.
_ نخفق السكر البني والزبدة في وعاء كبير آخر بالخلاط كهربائي على سرعة متوسطة و عالية حتى يصبح القوام ناعم وكريمي، حوالي لمدة 4 دقائق. 

_ يضاف البيض على دفعات بمعدل واحدة في كل مرة، واخفقي بعد كل واحدة. 

_ تضاف الفانيلا مع الخفق، ونخفف السرعة إلى متوسطة، ثم يضاف خليط الدقيق، ونستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط.

_ نقسم العجينة إلى 18 كتلة متساوية، كل منها حوالي 2 ملعقة كبيرة، ونفردها قليلاً بالأيدي المبتلة. 

_ نضع ملعقتين صغيرتين من شوكولاته البندق في وسط كل قطعة من العجين، ثم نلف العجين حول الحشو لتشكيل كرات مستديرة محكمة الإغلاق، وندخلها البراد لمدة 30 دقيقة.

_ خلال هذا الوقت، نضع رفوف فرن في الثلثين العلوي والسفلي من الفرن، ونسخن إلى 300 درجة فهرنهايت، ونفرش صينيتي فرن بورقتي برشمان.
_ نضع 6 كرات عجين مبردة على كل صينية فرن، مع ترك مسافات فيما بينها بمقدار 2 بوصة.

_ نخبز الكوكيز حوالي لمدة 20 دقيقة، ونلف صينيتي الفرن في منتصف المدة، حتى تصبح الكوكيز ذهبية الأطراف.

_ نترك الكوكيز يبرد لبضع دقائق على صينيتي الفرن، ثم ننقل إلى رف التبريد أو صحن التقديم ونقدمها دافئة إذا أردت.

_ عندما تبرد صينيتي الفرن الخبز تمامًا، نخبز كرات العجين المتبقية على إحدى الصينيتين، ثم نتركها تبرد قليلاً.

_ نحتفظ بحلوى الكوكيز بحشو النوتيلا في حاوية محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 5 أيام.

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