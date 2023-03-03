تعقد 17 مارس.. 50 صورة و4 فيديوهات من تأجيل عمومية الصحفيين أسبوعين

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، المقرر بـ 50% + 1، من إجمالي الأعضاء مسددي الاشتراكات، فيما يبلغ عدد أعضاء النقابة في جدول المشتغلين وفق التحديث الأخير، حوالي 9848 عضو مشتغلا، بينهم 9248 مسددين للاشتراك، ومن ثم يتطلب انعقاد الجمعية العمومية حضور 4685 عضوا.

تأجيل انتخابات الصحفيين لـ17 مارس

وبلغ عدد الحضور الموقعين في الكشوف 296 بالقاهرة، و 13 في لجنة الإسكندرية، ليبلغ إجمالي الموقعين حوالي 309 عضو، وبالتالي تقرر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الدعوة الثانية يوم 17 مارس المقبل، بحضور 25% من الأعضاء مسددي الاشتراك وفق آخر تحديث، كما ويحق لمن يرغب في سداد الاشتراك من أعضاء الجمعية العمومية سداد الاشتراك حتى يوم انعقاد الجمعية العمومية.

من جانبه، أعلن أيمن عبد المجيد، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى يوم الجمعة 17 مارس الجاري، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، لعقد الجمعية العمومية والمقرر بـ 50%+1، موضحا أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الذي سجلوا الحضور في القاهرة والإسكندرية 296 في القاهرة، و 13 في الإسكندرية، ليصبح الإجمالي 309 عضو.

موعد انتخابات نقابة الصحفيين

وكانت نقابة الصحفيين بدأت صباح اليوم في تسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، للتصويت على انتخابات التجديد النصفي، حيث ينتخب أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، نقيبا جديدا، و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان أعلن في وقت سابق، عن عقد الجمعية العمومية للنقابة اليوم الجمعة إعمالا لنظر جدول أعمالها، والتصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس، بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.

وعلى إثره، فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية في الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، وقال أيمن عبد المجيد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين إن الجمعية العمومية المدعوة للانعقاد اليوم الجمعة 3 مارس، تتشكل من أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين، وعددهم (مسددين وغير مسددين بالقاهرة وفرع الإسكندرية 9843 عضوًا).

وأضاف عبدالمجيد: يُشترط لمن يحق له التصويت أن يكون مسددًا لاشتراك عام 2022 بحد أدنى، ويستدل على ذلك بإظهاره كارنيه العضوية للعام 2023 (عددهم حتى الآن 9221، بينهم 180 بالإسكندرية).

وأوضح عبدالمجيد: يبدا التوقيع في كشوف حضور الجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة وحتى الثانية عشر ظهرًا، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور 50%+1 من أجمالي المسدسين للاشتراك، ومن ثم الانعقاد القانوني الصحيح بحضور 4611 عضوًا.

ونوه عبدالمجيد إلى أنه من المعتاد عدم اكتمال النصاب القانوني في الدعوة الأولى، ولذلك يحجم الزملاء عن الحضور انتظارًا للدعوة للانعقاد الثاني 17 مارس الجاري، حيث يكون الانعقاد صحيحًا بحضور 25% ممن لهم حق التصويت، وعددهم حتى الآن 2306 عضوًا مشتغلًا مسددًا للاشتراكات.

وبشأن من يرغب في السداد قال عبدالمجيد: مُخصص لجنة خاصة لمن يحضر ويسدد حتى يوم الانتخاب وعددهم بالقاهرة 616 غير مسدد، ويحق له التسديد حتى يوم الجمعية العمومية، و6 فقط غير مسددين بالإسكندرية).

وذكر عبدالمجيد الزملاء بأنه للعضو المدرج اسمه في كشوف التصويت، إبراز كارنيه العضوية لعام 2023، ووثيقة إثبات هوية (بطاقة رقم قومي- جواز سفر- رخصة قيادة).

وذلك كارنيه العضوية مدون به الاسم الصحفي وصورة العضو ورقم قيده وتاريخ إصدار الكارنيه (2023)، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة، بها الاسم الثلاثي وبعض الحالات- عدد محدود للغاية- الاسم الثاني في كارنيه النقابة (الشهرة)، لا يوجد في وثيقة إثبات الهوية.

ونوه عبدالمجيد إلى أن التسجيل للجمعية العمومية يبدا من الساعة 10 صباحًا، حتى الثانية عشر ظهرًا، وحال عدم اكتمال النصاب يتم مد التسجيل ساعة بساعة.

وعقب اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، تتخذ قرارًا ببدا الاقتراع، ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساءً، ويحق للجنة المُشرفة المد ساعة، ويكون من حق من تواجد في حرم مقر الاقتراع، التصويت عقب غلق الباب الرئيسي، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني 3 مارس، ترجأ الجمعية العمومية، وتدعى للانعقاد بعد 15 يومًا، 17 مارس ويعاد تسليم كشوف الناخبين، منقحة، وفق آخر تحديث.

يذكر أن عدد اللجان 22 لجنة بالقاهرة ولجنة بالإسكندرية وتخضع عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج لأشراف قضائي من قبل مستشارين من هيئة النيابة الإدارية.

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تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس

تسجيل الصحفيين في الجمعية العمومية الجمعة 3 مارس