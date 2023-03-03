خالد الغندور يعلن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

أعلن الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك "#عاجـــــــــل :تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز بالدوري ✍️🇦🇹"

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود شبانة وعمرو السيسي وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج و ناصر منسي.



ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ٢٠ من الدوري.