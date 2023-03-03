مصطفى بكري موجها الشكر لحنفي جبالي: يصر على حضور الوزراء أسبوعيا للبرلمان

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة شكر، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن رئيس مجلس النواب، يصر على حضور الوزراء إلى البرلمان كل أسبوع لمناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

وأضاف مصطفى بكري: "المناقشات تستمر إلى الثامنة مساء، ودى حاجة إيجابية".

البرلمان

ووافق مجلس النواب على إجراء عدة تعديلات في قانون استيراد السيارات من الخارج، جاءت أبرزها بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% ، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023، وتمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها.

وينص القانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.