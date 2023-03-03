حال عدم دفع الأقساط .. نظام جديد تسترد به فورد سياراتها ذاتيا

تعمل شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات علي الحصول علي براءة اختراع لنظام قامت الشركة باختراعه، ويهدف التطبيق الي تشجيع العملاء وتذكيرهم بميعاد دفع أقساط سياراتهم التي تم شراءها من قبل شركة فورد.

شركة فورد الأمريكية

شركة فورد الأمريكية

كيفية عمل النظام الجديد من فورد

يعمل النظام الجديد المقدم من شركة فورد الأمريكية علي التحكم في عدد من التطبيقات المتواجدة في سيارات فورد مثل، الزجاج، والمقاعد، ونظام الـ GBS، والراديو، وذلك كـ محاولة لتذكير أصحاب السيارات بدفع قسط السيارة.

شركة فورد الأمريكية



اذا لم يتم سداد قسط السيارة التي تم شراءها من فورد يقوم النظام الجديد بقيادة السيارة ذاتياً واعادتها الي اقرب مركز بيع تابع لفورد، ويمكن سحب السيارة بواسطة شاحنة سحب الي مراكز البيع التابعة لفورد، واذا كانت قيمة السيارة منخفضة يتم إرسالها الي اقرب ساحة خردة .

شركة فورد الأمريكية



والجدير بالذكر أن النظام الجديد المقدم من شركة فورد يهدف الي تشجيع العملاء على دفع الأقساط المتبقية عليهم من ثمن السيارة، بجانب إرسال رسائل للتذكير لدفع الأقساط، او ارسال رساله للتحذير من سحب السيارة اذا لم يتم سداد الأقساط المتبقية .