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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تبيع سيارتها موستانج ماك E رقم 50 ألف في أوروبا

Mustang Mach-E
Mustang Mach-E

تسلم هاكان وبرين كان من واريندورف بألمانيا اليوم سيارتهما الجديدة اللامعة من طراز Ford Mustang Mach-E والتي تعتبر النسخة رقم 50,000 التي تم تسليمها.

 

تم تقديم السيارة للزوجين الشابين في وكالة Ford-Autohaus Ebbert GmbH في جوترسلوه، شمال غرب ألمانيا، ويقول الزوجان إنهما انتقلا إلى السيارة الكهربائية الجديدة بسبب إضافة جديدة لعائلتهما.

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Mustang Mach-E

قال هاكان: "اخترت أنا وزوجتي سيارة Mustang Mach-Eلأننا كنا بحاجة إلى سيارة صديقة للأسرة والبيئة منذ ولادة ابننا، لقد أعجبنا بشكل خاص بالتصميم والمساحة الرحبة والحزمة التقنية الشاملة، أنا مقتنع بأن السيارات الكهربائية هي المستقبل ".

 

اختار الزوجان طراز جي تي عالي الأداء، يولد المحرك الكهربائي 480حصانًا (358 كيلو واط / 487 حصانًا)، وعزم أقصى للدوران يبلغ 634 رطل قدم (860 نيوتن متر).

 

تم الانتهاء منه باللون الأسود، ويأتي النموذج قياسيًا مع محرك دفع رباعي وبطارية طويلة المدى، مما يعني أنه سيكون بإمكانهما قطع مسافة 490 كيلومترًا بشحنة واحدة (وفقًا لدورة اختبار WLTP).

 

قال باتريك شينزلر، مدير فورد لسيارات الركاب في ألمانيا والنمسا وسويسرا: "شكرًا لكم على اختيار Mustang Mach-E ، وبالتالي فهي ليست سيارة كهربائية جميلة فحسب، بل أيضًا عملية"، "بالنسبة لنا كشركة، ولكن أيضًا لوكلاء فورد لدينا، فإن تسليم سيارة موستانج Mach-Eرقم 50,000 هو علامة بارزة على طريقنا المشترك نحو مستقبل كهربائي."

 

باعت فورد إجمالاً أكثر من 8600 موستانج ماك-إس في ألمانيا ، مما يجعلها ثاني أكبر سوق في أوروبا، بعد النرويج، حيث تم بيع 10,400 سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل.

المانيا موستانج ماك Ford Mustang Mach-E اوروبا

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