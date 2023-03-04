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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يوجه طلب إحاطة لوزيرة التضامن لاستكمال مشروعات الحماية الاجتماعية بحلوان

عبد النعيم حامد
عبد النعيم حامد

وجه اللواء دكتور عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي بشأن عدد من الموضوعات الشائكة والتي تعثر استكمال تنفيذها لأسباب غير واضحة أو محددة.
والتي تولى عرضها على الأجهزة المعنية والتنفيذية بالدولة؛ تلبية لرغبة المواطنين المضارين جراء هذه المصالح المتعثرة في التنفيذ، والتي تم البدء بها بناء على قرارات الدولة.

وشمل طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد، متضرري مدينة الزهور ( الزرايب سابقا ) 
بمدينة ١٥ مايو والذي تعرض  الأهالي بها إلي مأساة إنسانية حيث هجرتهم السيول في مارس2020 و قد تعرضوا لسيل عارم اقتحم المنطقة وجرفها بعيدا وحصد من وراءه ارواح الكثيرين، حيث عايش أهالي الزرايب لحظات مؤلمة لم يمحو الزمن من الذاكرة آثارها الصعبة.

وتحدث اللواء عبد النعيم خلال مناقشته لطلب الإحاطة عن عدد ١٠٠٨ وحدة سكنية تم تخصيصها بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعويض المضارين علي أن تكون مجهزة بفرش متكامل لهذه الوحدات عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي وقد تم حتي الآن فرش عدد ٨٠٠ وحدة سكنية فقط من إجمالي العدد الفعلي استعدادا لتسليمها وتسكينها، مؤكدا أن الأعمال في فرش هذه الوحدات متوقفة منذ شهر سبتمبر حتي الآن.

وقد طالب الدكتور عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، من وزيرة التضامن بسرعة فرش هذه الوحدات وعددهم ٢٠٨.

وفي سياق آخر تحدث عن نادي ذوي الهمم بحلوان والذي تم الحصول علي موافقة رئاسة مجلس الوزراء عليه بالإنشاء، وتم أيضا تم الحصول علي قرار التخصيص ٢٠٠٠ متر من قبل محافظة القاهرة 
وتم أيضا الحصول علي موافقة وزارتي التخطيط والمالية ومتوقف المشروع علي إقامة وتأسيس جمعية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية ذوي الهمم بحلوان وقد تم التقدم بطلب للتضامن الاجتماعي لإنشاء الجمعية.

كما وجه لوزيرة التضامن بإعادة النظر بشأن تعدد طلبات وقواعد وشروط استخراج كل البطاقات المتعلقة بالأسر  الاولي بالرعاية مثل تكافل وكرامة،  الرعاية المتكاملة، والضمان الاجتماعي حيث أنها تستلزم روتين حكومي معقد كما زاد الموضوع تعقيدا الحذف العشوائي لبعض المواطنين.

محافظة القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي ذوى الهمم

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