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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لابيد: حكومة إسرائيلية تضم 22 أو 33 متطرفا ليس لها الحق في الوجود

يائير لابيد
يائير لابيد

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد تصريحات وزير الاستيطان، أوريت ستروك التي قالت إن الحكومة التي ستطلق سراح 33 أسير إسرائيلي مقابل وقف الحرب ليس لها الحق في الوجود، وكتب على حسابه على شبكة "نتورك إكس": "حكومة إسرائيلية بها 22 أو 33 متطرفا ليس لها الحق في الوجود".

في غضون ذلك، قال حزب "يش عتيد" الذي يرأسه لبيد: "إن الحكومة المسؤولة عن أكبر فشل للشعب اليهودي منذ المحرقة، مع مقتل 1300 إسرائيلي وما زال 133 إسرائيليا محتجزين تحت مراقبتها، ليس لها الحق في الوجود".

وأضاف: استقيلوا وارجعوا إلى بيوتكم، أنتم عار على الوطن وعلى الصهيونية والدين”.

وهاجمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة أوريت ستروك، اليوم الأربعاء، صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس، وقالت "الحكومة التي ترسل مئات الآلاف من الأشخاص إلى المعركة من أجل الأهداف التي حددتها الحكومة وتتخلص بشكل أساسي من أهداف الحرب من أجل إطلاق سراح 22 أو 33 بينما يبقى معظم المختطفين في غزة ولا فرصة للإفراج عنهم إلا بوقف الحرب ليس لها الحق في الوجود".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة مصممة على التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس الآن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وسبق وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس إنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإجراءات التي ما زالت إسرائيل بحاجة إلى اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة وذلك خلال اجتماعاته المقررة في إسرائيل يوم الأربعاء.

زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد وزير الاستيطان أوريت ستروك 33 أسير إسرائيلي صفقة تبادل الاسرى إسرائيل وحركة حماس

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