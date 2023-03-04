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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة الأهالي.. رئيس محلية تنيدة بالوادي الجديد يتفقد الوحدة الصحية

أجرى المهندس  شعبان احمد جمعه  رئيس الوحدة المحلية لقري تنيدة  التابعة لمركز بلاط بالوادي الجديد، يرافقه المهندس احمد سعد مسؤل الادارة الهندسية جولة تفقدية لمتابعة  سير العمل بالوحدة الصحية بالقرية  والاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

واطمأن رئيس الوحدة المحلية على سير العمل بالوحدة الصحية  حيث كان في استقباله  مدير الوحده الصحية ، موجها بضرورة تواجد الطاقم الطبي والعاملين بالوحدة الصحية في الأوقات المحددة مشددا علي عدم  الإهمال والتقصير في خدمة المرضي. 

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وتفقد رئيس الوحدة المحلية اقسام الوحدة الصحية مطالبا بضرورة  حسن استقبال المرضي وتقديم الخدمة الطبية علي اكمل وجه  مؤكدا أنه لا تهاون مع اي مقصر في مجال عمله.

واوضح جمعه  ان مصلحة المواطن علي راس أولوياته وذلك بناء علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.

يأتي ذلك ضمن المتابعات الدورية لرئيس الوحدة المحلية لكافة المرافق الحيوية التي تخدم أهالي القرية .

جوله تفقدية للوحده الصحيه (1)
جوله تفقدية للوحده الصحيه (1)
جوله تفقدية للوحده الصحيه (2)
جوله تفقدية للوحده الصحيه (2)
جوله تفقدية للوحده الصحيه (3)
جوله تفقدية للوحده الصحيه (3)
جوله تفقدية للوحده الصحيه (4)
جوله تفقدية للوحده الصحيه (4)
جوله تفقدية للوحده الصحيه (5)
جوله تفقدية للوحده الصحيه (5)
جوله تفقدية للوحده الصحيه (6)
جوله تفقدية للوحده الصحيه (6)
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