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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور وجه امرأة بين الأمواج في إنجلترا.. من هي؟

سر ظهور وجه امرأة
سر ظهور وجه امرأة بين الأمواج

بدأ المصور البريطاني «إيان سبروت» التصوير قبل عامين لمعاناته من مشاكل في الصحة النفسية الناجمة عن إغلاق كورونا، وقد التقط حوالي 4000 صورة في جلسة واحدة استمرت 12 ساعة في روكر بيير في سندرلاند.

ومن الجدير بالذكر أن فن التصوير يتمحور حول التقاط اللحظة المناسبة في الوقت المناسب، وغالبًا ما يلتقط المصورين لحظات نادرة بالصدفة، وهو ما حدث مع المصور البريطاني.

 

وجه امرأة بين الأمواج 

التقط إيان بالصدفة ما بدا وكأنه وجه امرأة تشكل وسط الأمواج المتخبطة، مما أثار دهشة وذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تُظهر الصورة التي تمت مشاركتها على إنستجرام شكلاً يشبه وجه امرأة في خلفية البحر.

ووثقت لقطة أخرى من مسافة المظهر الذي يشبه الوجه يتشكل من الماء وهو ينبثق أمام منارة ضربتها الأمواج.

وقد حاول المستخدمين تشبيهها بعدد من الملكات مثل الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وغيرها.

صور البريطاني الملكة إليزابيث

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