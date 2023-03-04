بإطلالة كاجوال.. المطربة وعد السعودية تبرز أناقتها في أحدث ظهور لها

نشرت المطربة وعد السعودية، مجموعة من الصورة الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت وعد بإطلالة شتوية وجذابة.

تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

وتألقت المطربة وعد، ببنطال جينز باللون الأزرق والابيض، وأختارت عليه قميص باللون الابيض بأكمام طويلة، وعليه جاكيت من القطيفة بلون الأوف وايت وبأكمام طويلة مزود بالشراشيب على كامل الأكمام، وأختارت عليه بوت طويل باللون البني من الشمواه، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على تسريحة مميزة وقامت بترك خصلات شعرها على اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

المطربة وعد

ووضعت وعد، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والكحل الأسود والآي شادو بألوان ترابية تتناسب مع لون بشرتها.

واختارت وعد بعض الإكسسوارات المميزة واللافتة، وقامت بارتداء خواتم تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.