عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة كاجوال.. المطربة وعد السعودية تبرز أناقتها في أحدث ظهور لها

المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية

نشرت المطربة وعد السعودية، مجموعة من الصورة الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت وعد بإطلالة شتوية وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

 

وتألقت المطربة وعد، ببنطال جينز باللون الأزرق والابيض، وأختارت عليه قميص باللون الابيض بأكمام طويلة، وعليه جاكيت من القطيفة بلون الأوف وايت وبأكمام طويلة  مزود بالشراشيب على كامل الأكمام، وأختارت عليه بوت طويل باللون البني من الشمواه، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة.
 

مشابه لأفلام الأبيض والأسود.. أصالة تفاجئ متابعيها بإطلالة من الخمسينات

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على تسريحة مميزة وقامت بترك  خصلات شعرها على اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

المطربة وعد

 

ووضعت وعد، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والكحل الأسود والآي شادو بألوان ترابية تتناسب مع لون بشرتها.

 

 

واختارت وعد بعض الإكسسوارات المميزة واللافتة، وقامت بارتداء خواتم تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

المطربة وعد

 

وعد وعد السعودية المطربة وعد السعودية إطلالة المطربة وعد السعودية تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

رد فعل مثير من كهربا بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

موضوعات متعلقة

ببدلة كلاسيكية.. بلقيس فتحي تتألق في أحدث ظهور لها

بتعديل بسيط.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها ببرنامج سعودي أيدول

سعر صادم لفستان جويل مردينيان الفوشيا

بجمبسيوت ومجوهرات لافتة .. المطربة وعد السعودية تخطف الأنظار بهذا اللوك

ترشيحاتنا

للوقاية من المشكلات الصحية.. تعرفي على خطوات الرعاية الطبية قبل الحمل والولادة

أوكرانيا تعلن فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف

للعاملين بالدولة| موعد صرف مرتبات شهر مارس.. بشرى سارة قبل رمضان

حكم قراءة سورة يس 3 مرات بعد المغرب.. علي جمعة يجيب

إعاشة داخلية للطلاب.. تعرف على مزايا مدرسة المتفوقين بالمنيا

هيونداي فيرنا 2024 الجديدة تظهر لأول مرة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حظر الإناث.. ظهور رجال في الصين بملابس داخلية نسائية

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ