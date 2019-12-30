بملابس شتوي.. وعد تخطف الأنظار في نيويورك

حرصت الفنانة الخليجية وعد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها فى مدينة نيويورك الأمريكية.خطفت الأنظار وعد بإطلالة شتوية، حيث ارتدت بنطلون جينز مع بلوفر بسيط لا يحمل أى نقوشات باللون الأوف وايت، و نسقت معهما بالطو متوسط الطول باللون الأسود.وأنتعلت وعد حذاء مسطح باللون الأبيض، فيما ارتدت حقيبة كروس من دار الأزياء العالمية ديور، وأكملت إطلالتها بأيس كاب متناسق مع إطلالتها.أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت وعد على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.