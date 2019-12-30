AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس شتوي.. وعد تخطف الأنظار في نيويورك

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
وعد
وعد
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة الخليجية وعد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها فى مدينة نيويورك الأمريكية.

خطفت الأنظار وعد بإطلالة شتوية، حيث ارتدت بنطلون جينز مع بلوفر بسيط لا يحمل أى نقوشات باللون الأوف وايت، و نسقت معهما بالطو متوسط الطول باللون الأسود.

وأنتعلت وعد حذاء مسطح باللون الأبيض، فيما ارتدت حقيبة كروس من دار الأزياء العالمية ديور، وأكملت إطلالتها بأيس كاب متناسق مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت وعد على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس سيمون.. وعد بإطلالة غير تقليدية فى أحدث ظهور لها.. صور

إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

بـ الأوف وايت.. هبة مجدي تتألق بـ الكاجول.. شاهد

بـ النظارة.. جينفر لوبيز بإطلالة جذابة من منزلها

بنطلون غريب وجاكيت مطرز بالنجوم.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار فى إطلالة جديدة

بملابس شتوية.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

كفنت ياسمين بـ هدوم الجهاز.. أم تودع جثمان ابنتها في مشهد مؤثر بعد حادث بورسعيد

عيار 18 يسجل 578 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 30- 12- 2019.. فيديو

الدوري المصري.. مواعيد مباريات الجولة الـ11 والقنوات الناقلة

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

قائمة أسعار نيسان nissan من الوكيل.. آخر تحديث لعام 2019

سخط تركي بسبب تعديل قسم خريجي كلية الشرطة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوي.. وعد تخطف الأنظار في نيويورك

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها