مؤسسة شباب القادة تطلق النسخة الثانية من برنامج "Learning Expert"

اعلنت مؤسسة شباب القادة، اطلاق النسخة الثانية من برنامج قادة الهندسة "Learning Expert"، بالتعاون مع مؤسسة Concrete Plus بعد النجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولي العام الماضي.

من جانبه قال النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن برنامج قادة الهندسة Learning Expert يعد فرصة لطلاب الكليات الهندسية لتدريبهم على الكثير من المهارات التي تؤهلهم للانتقال الى سوق العمل، و دعم أفكارهم و تنفيذها، موضحا أنه متحمس جدا لبدء العام الجديد للبرنامج و سماع أفكار طلاب جدد.

وأضاف فتحي، أن مسابقة قادة الهندسة Learning Expert تسلط الضوء على أفكار طلاب المجالات الهندسية المختلفة (المعمارية و الميكانيكية و المدنية و هندسة الكهرباء)، والإلتفات لمشاريع الطلاب، كما أنها شاركت في تطوير مهاراتهم التقنية في المجالات الهندسية و أضافت لهم معلومات ليست في المناهج التعليمية، بالإضافة للدعم المادي للمشاريع و الأفكار الفائزة.

من جانبه قال المهندس طارق يوسف رئيس مجلس إدارة مؤسسة Concrete Plus ان برنامج Learning Experts في نسخته الثانية هو امتداد لدعم المؤسسة لشباب المهندسين ورفع كفائتهم من خلال تنمية المهارات اللازمة لتطوير الاعمال ايمانا منا بالدور الهام الذي تقوم به الكوادر الشابة التي تم اعدادها جيدا وحثهم علي اطلاق الافكار المتجددة من اجل خلق وتعظيم القيمة المضافة لاستدامة تطور المؤسسات وتنمية المجتمع

كما أكد يوسف، علي اهمية هذه المبادرات من جانب شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني ، حيث قامت مؤسسة Concrete Plus بمبادرة برنامج Learning Experts منذ اطلاقها في النسخة الاولي معربا عن سعادته بما حققه من نجاح ومتمنيا استمرار نجاحه في النسخة الثانية.

جدير بالذكر أن مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية و السياسية و الإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تنمية قدراتهم العلمية و النظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم و التنمية المعتمدة دوليًا.