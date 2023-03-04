عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤسسة شباب القادة تطلق النسخة الثانية من برنامج "Learning Expert"

برنامج قادة الهندسة
برنامج قادة الهندسة "Learning Expert"

اعلنت مؤسسة شباب القادة، اطلاق النسخة الثانية من برنامج قادة الهندسة "Learning Expert"، بالتعاون مع مؤسسة Concrete Plus بعد النجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولي العام الماضي.

من جانبه قال النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن برنامج قادة الهندسة Learning Expert يعد فرصة لطلاب الكليات الهندسية لتدريبهم على الكثير من المهارات التي تؤهلهم للانتقال الى سوق العمل، و دعم أفكارهم و تنفيذها، موضحا أنه متحمس جدا لبدء العام الجديد للبرنامج و سماع أفكار طلاب جدد.

وأضاف فتحي، أن مسابقة قادة الهندسة Learning Expert تسلط الضوء على أفكار طلاب المجالات الهندسية المختلفة (المعمارية و الميكانيكية و المدنية و هندسة الكهرباء)، والإلتفات لمشاريع الطلاب، كما أنها شاركت في تطوير مهاراتهم التقنية في المجالات الهندسية و أضافت لهم معلومات ليست في المناهج التعليمية، بالإضافة للدعم المادي للمشاريع و الأفكار الفائزة.

من جانبه قال المهندس طارق يوسف رئيس مجلس إدارة مؤسسة Concrete Plus ان برنامج Learning Experts في نسخته الثانية هو امتداد لدعم المؤسسة لشباب المهندسين ورفع كفائتهم من خلال تنمية المهارات اللازمة لتطوير الاعمال ايمانا منا بالدور الهام الذي تقوم به الكوادر الشابة التي تم اعدادها جيدا وحثهم علي اطلاق الافكار المتجددة من اجل خلق وتعظيم القيمة المضافة لاستدامة تطور المؤسسات وتنمية المجتمع

كما أكد يوسف، علي اهمية هذه المبادرات من جانب شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني ، حيث قامت مؤسسة Concrete Plus بمبادرة برنامج Learning Experts منذ اطلاقها في النسخة الاولي معربا عن سعادته بما حققه من نجاح ومتمنيا استمرار نجاحه في النسخة الثانية.

جدير بالذكر أن مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية و السياسية و الإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تنمية قدراتهم العلمية و النظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم و التنمية المعتمدة دوليًا.

القطاع الخاص سوق العمل المجتمع المدني القيمة المضافة مؤسسة شـباب القــادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

8 % بخلاف الزيادة الاستثنائية.. قيمة علاوة أبريل والمستفيدون منها

شبكة أجنبية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على أصحاب تطبيق hogg pool

سيناريوهات جديدة.. ابن الزعيم يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

كاف يوقع عقوبات قاسية على الهلال بسبب الأهلي .. تفاصيل

بعد رحيل فيريرا.. التفاوض مع مدير فني سويسري وإيطالي لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

الصين: لم نسجل حالة وفيات واحدة منذ 24 فبراير حتى 2 مارس

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء القطن الكاميرون

تراجع أسعار البيض اليوم ومفاجأة في سعر الكرتونة الآن| تفاصيل

استبعاد حسين الشحات.. تشكل الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني

اليونان تنهي أعمال البحث والإنقاذ في موقع تحطم قطار لاريسا

اغتيال مسؤول كبير و5 أشخاص آخرين في الفلبين برصاص مسلحين والرئيس يعلق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت بشكل دائم؟

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقاوم

بعد إثارتها الجدل حول زواجها.. 5 صور وضعت ياسمين الخطيب تحت المراقبة

نشرة المرأة والصحة| مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته.. كيف تحد من استخدام أطفالك للهاتف؟.. هذه الأبراج تفضل الخروج بأناقة بعد الانفصال

فيديو

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

نجل محمد الموجي : طردوا العنليب ووالدي من الكازينو بسبب "صافينى مرة".. فيديو

فى 24 ساعة .. أحمد مكى يحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ولعانة

فاروق الباز يرد على إمكانية حدوث زلزال وتسونامي في مصر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ