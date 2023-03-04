البطولة مسؤولية .. ثراء جبيل : متحمسة لعرض مسلسل أسيل | خاص

عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بعرض مسلسلها الجديد “أسيل" اليوم وهو يعد أول بطولة مطلقة لها، ويشارك معها عدد من النجوم الشباب من بينهم الفنان باسل الزارو.

قالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد”: “متحمسة جداً لعرض المسلسل اليوم، وأتمنى أن ينال العمل اعجاب الجمهور، البطولة خطوة هامة في مشواري الفني ومسؤولية كبيرة”.

وكشفت ثراء جبيل، عن تفاصيل دورها في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، وقالت: “أنا أقدم شخصية فتاة تدعى أسيل، وهي انفلونسر في السوشيال ميديا، تتعرض للكثير من المشاكل في القاهرة، تجعلها تذهب إلى الفيوم وتقوم بفتح بيت العيلة القديمة هرباً من المشاكل، وهناك بتقابل حب محتمل جديد وتبدأ حياة جديدة”.

بوستر مسلسل أسيل

مواعيد عرض مسلسل أسيل

ويعرض العمل من السبت للأربعاء على on drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، والعاشرة صباحاً، والخامسة مساءً، وعلى on، في تمام الساعة الثامنة مساءً والثانية صباحاً والواحدة ظهراً كما يعرض على منصة wtach it و viu.

والعمل ينتمى مكون من 15 حلقة و يدور في إطار اجتماعي ممزوج بالرومانسية و مرتبط بالسوشيال ميديا فى إطار تشويقى واحداث مثيرة.

المسلسل من بطولة ثراء جبيل، بجانب كل من باسل الزارو و بدرية طلبة و سلوى محمد علي و أحمد سلطان و ملك بدوي و إسراء رخا و نورهان و الهام عبد البديع احمد بلال حسن العدل و ياسر صادق و عدد من الوجوه الشابة، وأشرف على الديكور اسلام ابو الدهب و من تاليف محمد جلال وإخراج معتز حسام من انتاج ايمالاين.