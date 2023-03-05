ميدو لـ اتحاد الكرة: اختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب «مش عيد ميلاد»

وجّه أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة لـ اتحاد الكرة المصري بشأن مدربي منتخبات الشباب.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب مش عيد ميلاد وبنجيب صحابنا فيه، لازم يتم الاختيار على أساس ومعايير واضحة" .

وأضاف: "لازم منتخب 2003 يكمل، ويفضل شغال، ولازم منتخب 2005 و2008 يتولى مهمته مدرب واحد واستراتيجية واحدة".

وواصل: "لوبيتيجي وميكالي كل الناس دي كانت متواجدة على رأس القيادة الفنية لمنتخبات الشباب" .

واختتم: "وظيفة اتحاد الكرة الأساسية تكمن في تطوير منتخبات الشباب والمنتخبات الوطنية بشكل عام، وبالنسبة لمعايير اختيار المدير الفني لمنتخب الشباب والناشئين، لازم يكون دارس كويس، وتكون عندك قناعة بيه بإنه قادر على صناعة جيل، ويكون عندك مشروع".