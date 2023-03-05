دخل في غيبوبة.. حجز زوج مذيعة شهيرة كلبه عقر مدير بنك بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحجز شخص على ذمة التحريات، لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، ما أدى إلى قيامه بعقر مدير بنك وتعرضه لإصابات وجروح متعددة.

كان قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، تبلغ من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان) لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، مما أدى إلى قيامه بعقر زوجها (مدير بأحد البنوك – مقيم بذات العنوان) وتعرضه لإصابات وجروح متعددة بمواجهة المشكو في حقه أقر بصحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشفت التحريات أن مالك الكلب زوج مذيعة شهيرة، وأن المجني عليه توجه لتقديم النصح لهم حول الكلب المفترس الذي يهاجم السكان فهاجمه الكلب، وأصابه بتهتك في العضلات والأوتار وتم إيداعه المستشفى ليدخل في غيبوبة.