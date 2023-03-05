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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محمود مسلم: نحتاج مجلس أعلى للثقافة أو مجموعة وزارية لنشر الوعي

رئيس لجنة الثقافة
رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود مسلم

قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود مسلم، إن الحديث عن الثقافة يأتي في وقت صعب مصر، مشيرًا إلى تعرض مصر لحملات ممنهجة لتغييب الوعي والتأثير على الشباب الصغير، "حملات ممولة من إطلاق الشائعات وكسر القدوة وهز الثقة كل الأغراض معروفة يشعر بها كل مصري".

وأضاف مسلم ، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن "الثقافة والوعي أكبر من وزارة الثقافة ولا يمكن اختزالها في وزراة الثقافة".

وتابع: "الوضع اختلف، حصر الثقافة في قصور ثقافة أو مسرح عملية صعبة"، موضحًا "الأدوات التكنولوجية جعلت كل الأمور يمكن أن تصل لكل شاب بشكل أفضل تكنولوجيًا وبشكل سريع". 

وشدد مسلم، على أن "القوة الناعمة في مصر بخير من فنانين ورجال الفن وغيرهم وهناك فخر لكل مصري بهذه القوة وما تفعل عندنا رموز مثل الفنان يحيى الفخراني والفنان عادل إمام".

ولفت مسلم، إلى مبادرات الشراكة بين وزراة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مثل سينما الشعب، وقال "العملية تحتاج إلى أن تكون قضية الثقافة أكبر من ذلك"، مقترحًا "مجلس أعلى للثقافة يضم وزارات أو مجموعة وزارية في الحكومة لأنها قضية خطيرة في هذا الوقت".

وأشار إلى أهمية وجود أدوار جديدة وفقًا للتطور التكنولوجي، وقال "الثقافة والوعي تحافظ على الإنجازات التي نراها في كل شبر في مصر"، مضيفًا "قضية الوعي تحتاج لمجلس أعلى".

محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ الوعي الشباب الشائعات

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