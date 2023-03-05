عضو مجلس شيوخ يدين التدخل السافر من البرلمان البلجيكي في الشأن المصري

أدان النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية التدخل السافر من البرلمان البلجيكي في الشأن المصري، مشددًا أن مصر دولة قوية ذات سيادة ولها مؤسسات مستقلة على رأسها القضاء.

وأعلن "حجازي"، رفضه قرار البرلمان البلجيكي شكلاً وموضوعًا، الذى يدين فيه مصر بزعم انتهاك حقوق الإنسان حيال أصحاب الرأى السياسي، مشيرًا إلى أن هذا تدخل سافر فى الشأن المصرى، وكيل بمكيالين وبٌنى على معلومات مغلوطة إذ إن منظومة حقوق الإنسان فى مصر تسير طبقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية وتحت رقابة السلطة القضائية، ولا يوجد داخل السجون المصرية ثمة أشخاص من أصحاب الرأى السياسي وإنما يوجد من صادر ضدهم أحكام جنائية نهائية وباتة فى قضايا لا تتعلق بالرأى السياسي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر من الدول المعدودة على المستوى العالمى التى تطبق أعلى معايير لحقوق الانسان قائلاً: "ما صدر عن البرلمان البلجيكى هراء وهو والعدم سواء"، لافتًا إلى أن مصر من أكثر الدول التي تطبق حقوق الإنسان من حيث الإفراج عن الغارمين والغارمات ومن حيث الإفراج عن المحبوسين بدليل استمرار الإفراج .