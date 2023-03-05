عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاء عاجل بين رئيس كوبا ومدير روسنفت للنفط وسط أزمة نقص الوقود

ازمة نقص الوقود في
ازمة نقص الوقود في كوبا

التقى الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت للنفط بالرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في ساعة متأخرة من مساء السبت، وسط نقص حاد في الوقود أدى إلى إغلاق محطات الخدمة مؤقتًا وقوائم انتظار البنزين لمدة ساعات.

وقال مكتب دياز كانيل في بيان صدر عبر تويتر إن سيتشين قال لدياز-كانيل إنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بكوبا ، فإن 'بوتين يشرف عليها بشكل مباشر وشخصي'.

أكدت العديد من التغريدات على حساب الرئاسة الكوبية العلاقات الجيدة بين البلدين ، لكنها لم تحدد سبب زيارة رئيس شركة النفط التي تديرها الدولة.

من المقرر أن يسافر سيتشين إلى فنزويلا للاحتفال بالذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الأسبق للدولة الأمريكية الجنوبية هوغو شافيز ، الحليف الوثيق لكل من كوبا وروسيا.

وقالت وسائل الإعلام الكوبية التي تديرها الدولة إن الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو سافر أيضا إلى كاراكاس لحضور هذه المناسبة.

تكافح كوبا التي يديرها الشيوعيون خلال أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ، وتراجع إنتاجها بسبب جائحة فيروس كورونا ، والعقوبات الأمريكية ، والاقتصاد المخطط مركزيًا غير الفعال الذي كافح للاستجابة للتحديات.

طوابير طويلة من الطعام والوقود والأدوية دمرت الجزيرة وساهمت في نزوح جماعي للكوبيين في العام الماضي ، وتوجه العديد منهم شمالًا إلى الولايات المتحدة.

وقدمت روسيا في فبراير شباط لكوبا هبة 'طارئة' قدرها 25 ألف طن من القمح لمكافحة النقص في الجزيرة ، وهي ثاني هدية من نوعها خلال عام وعلامة على تعميق العلاقات بين البلدين الحليفين منذ فترة طويلة.

تسعى روسيا ، التي تعرضت لعقوبات غربية بسبب الصراع في أوكرانيا ، إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى التي تعارض ما تسميه الهيمنة الأمريكية.

تخضع كوبا لحظر اقتصادي أمريكي منذ عام 1962 بعد ثورة شيوعية قادها الزعيم السابق فيدل كاسترو.
 

الولايات المتحدة روسيا فنزويلا فيروس كورونا جائحة فيروس كورونا ميغيل دياز كانيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

موضوعات متعلقة

الصين تتعهد بإعادة التوحيد سلميا مع تايوان.. وتايبيه تطالب باحترام الديمقراطية

رئيس الوزراء: أي شخص يصل بريطانيا بشكل غير قانوني سيتم منعه من الإقامة

جنود الجيش الأمريكي يتلقون دروسا في الـ "مواي تاي" على يد مقاتل بتايلاند

فرنسا.. توقعات بنزول مليون ونصف متظاهر إلي الشوارع الثلاثاء

بعد مناقشات دامت 15 سنة.. الأمم المتحدة تتوصل لاتفاق تاريخي لحماية أعالي البحار

صحيفة: المملكة المتحدة تكشف النقاب عن قانون جديد لوقف المهاجرين في القناة الإنجليزية

احتجاجات في إيران على خلفية تسمّم طالبات المدارس

ضبط شحنة كوكايين بـ 677 مليون دولار متجهة إلى أستراليا

ترشيحاتنا

من يؤخر صلاة العصر في الأيام البيض من شعبان.. الإفتاء: احذروه

بشائر رمضان تتوالى|5 هدايا من الرئيس للمصريين.. ومفاجأة سارة في أسعار الفراخ والياميش

جولة مفاجئة لوزير الصحة بمدينة السلام..مخالفات بالجملة ما بين غيابات وإه‍مال وعشوائية

الشرطة الباكستانية تفشل في القبض على عمران خان رئيس الوزراء الأسبق..تفاصيل

روسيا تفاجئ الجميع بطائرة ليلية بدون طيار.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين في واقعة منصة هوج بول.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير كفتة الحاتي بوصفة اقتصادية

بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب وهل تختلف حسب النوع؟

نشرة المرأة والصحة| أطعمة لا تتجاهل تناولها قبل العلاقة الزوجية.. من الأجمل رانيا يوسف أم نجمة هوليوود؟

عملوله ضريح.. أول مزار لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد| شاهد

فيديو

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ