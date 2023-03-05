لقاء عاجل بين رئيس كوبا ومدير روسنفت للنفط وسط أزمة نقص الوقود

التقى الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت للنفط بالرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في ساعة متأخرة من مساء السبت، وسط نقص حاد في الوقود أدى إلى إغلاق محطات الخدمة مؤقتًا وقوائم انتظار البنزين لمدة ساعات.

وقال مكتب دياز كانيل في بيان صدر عبر تويتر إن سيتشين قال لدياز-كانيل إنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بكوبا ، فإن 'بوتين يشرف عليها بشكل مباشر وشخصي'.

أكدت العديد من التغريدات على حساب الرئاسة الكوبية العلاقات الجيدة بين البلدين ، لكنها لم تحدد سبب زيارة رئيس شركة النفط التي تديرها الدولة.

من المقرر أن يسافر سيتشين إلى فنزويلا للاحتفال بالذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الأسبق للدولة الأمريكية الجنوبية هوغو شافيز ، الحليف الوثيق لكل من كوبا وروسيا.

وقالت وسائل الإعلام الكوبية التي تديرها الدولة إن الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو سافر أيضا إلى كاراكاس لحضور هذه المناسبة.

تكافح كوبا التي يديرها الشيوعيون خلال أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ، وتراجع إنتاجها بسبب جائحة فيروس كورونا ، والعقوبات الأمريكية ، والاقتصاد المخطط مركزيًا غير الفعال الذي كافح للاستجابة للتحديات.

طوابير طويلة من الطعام والوقود والأدوية دمرت الجزيرة وساهمت في نزوح جماعي للكوبيين في العام الماضي ، وتوجه العديد منهم شمالًا إلى الولايات المتحدة.

وقدمت روسيا في فبراير شباط لكوبا هبة 'طارئة' قدرها 25 ألف طن من القمح لمكافحة النقص في الجزيرة ، وهي ثاني هدية من نوعها خلال عام وعلامة على تعميق العلاقات بين البلدين الحليفين منذ فترة طويلة.

تسعى روسيا ، التي تعرضت لعقوبات غربية بسبب الصراع في أوكرانيا ، إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى التي تعارض ما تسميه الهيمنة الأمريكية.

تخضع كوبا لحظر اقتصادي أمريكي منذ عام 1962 بعد ثورة شيوعية قادها الزعيم السابق فيدل كاسترو.

