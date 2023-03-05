الحد الأقصى للسن.. مفاجأة في شروط حج الجمعيات الأهلية 2023

كشف أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، تفاصيل فتح باب التقديم لـ حج الجمعيات الأهلية للعام 2023 الثلاثاء.



وقال أيمن عبدالموجود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إنه لا يوجد شرط للحد الأقصى للسن في حج الجمعيات الأهلية، و العبرة بالحالة الصحية لكل مواطن يتقدم للحج.



وأضاف أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، أن عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الـ حج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا ، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م.

لا يوجد شرط للحد الأقصى للسن



وتابع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، أنه لم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.