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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منع تعليم الفتيات..الهجمات الكيميائية في إيران مستمرة

صدى البلد

أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقريرها، أن موجة الهجمات الكيماوية مستمرة بكثافة على مدارس البنات في مختلف المدن الإيرانية، اليوم الأحد.

وقد قال نائب وزير الصحة إيراني في وقت سابق، إن  بعض الناس كانوا يسممون تلميذات في مدينة قم المقدسة بهدف إغلاق تعليم الفتيات.

فمنذ أواخر نوفمبر، تم الإبلاغ عن مئات حالات التسمم التنفسي بين فتيات المدارس بشكل رئيسي في قم، جنوب طهران، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأكد نائب وزير الصحة يونس بناهي، أن حالات التسمم كانت متعمدة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بناهي قوله "بعد تسميم العديد من الطلاب في مدارس قم تبين أن بعض الناس يريدون إغلاق جميع المدارس وخاصة مدارس البنات".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن أهالي الطلاب المرضى قد تجمعوا في 14 فبراير خارج محافظة المدينة "للمطالبة بتفسير" من السلطات.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي بهادوري جهرمي في اليوم التالي، إن وزارتي المخابرات والتعليم تحاولان معرفة سبب حالات التسمم.

وأمر المدعي العام محمد جعفر منتظري الأسبوع الماضي بفتح تحقيق قضائي في الأحداث.

وتأتي حالات التسمم في وقت هزت إيران الاحتجاجات منذ 16 ديسمبر الماضي، بسبب وفاة الكردية الإيرانية محسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في الحجز بسبب انتهاك مزعوم لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.

تعليم الفتيات حالات التسمم ايران الهجمات الكيميائية

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