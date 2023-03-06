الأسمنت يواصل التراجع .. أسعار مواد البناء في مصر اليوم

تباينت أسعار مواد البناء فى مصر "الحديد والأسمنت"خلال مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار مواد البناء

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الاثنين 6 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

أسعار الحديد اليوم الاثنين



سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 28300جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 28500جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 27500جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 27500جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 26500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 27000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 28300جنيه للطن مقارنة 27 الف جنيه مطلع الأسبوع الماضي.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 27000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 27000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 27000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 27000جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

وشهدت أسعار الأسمنت تراجعا منذ بداية الشهر الجاري بقيمة 60 جنيها فى الطن.



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1870جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1850جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1840جنيه للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1858جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين 1820 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1840جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1870جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1915جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين 1800جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.