لو مش هتتحمل امشي .. ميدو يوجه رساله قويه للاعبي الزمالك قبل موقعة الترجي

وجه أحمد حسام ميدو، رسالة خاصة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعيبة الزمالك لازم تتحمل مسؤوليتها، ولو اللاعيبة متحملتش مسؤوليتها تمشي الموسم الجاي".



أضاف: "الزمالك مش بيقف على حد، ودي رسالة لازم يعرفها كل لاعب في الزمالك".



وواصل: "الزمالك لسة عنده فرصة يتأهل ولو كسب الزمالك الـ 3 ماتشات اللي جاية، هيصعد ولسة بإيدينا"

واختتم: "ماتش الترجي حياة أو موت، ولو الزمالك كسب الترجي هيتأهل، وافتكروا كلامي".