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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد ويزر الداخلية الاسبق: فلاش الرادار لا يعني التقاط المخالفة

مدحت قريطم مساعد
مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق

قال مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وجود منظومة علمية إلكترونية على معظم الطرق، يساهم بشكل كبير على تقليل نسب الحوادث والوفيات، متابعا: حوادث الطرق تحدث في جزء من الثانية، ولذلك تلك المنظومة تساهم بشكل كبير".

 

وأضاف "مدحت قريطم" خلال حواره  ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الرادارات الحديثة تم تعميمها في معظم الطرق، وذلك لضبط اللإيقاع وتقليل الحوادث، مشددا على أن فلاش الرادار لا يعني التقاط المخالفة لأنه يقوم بتحليل بيانات السائق والسيارة.

 

واسترسل: الردارات الحديثة تعمل على حساب السرعة بين بعضها والآخر، متابعا:" يعني لو زودت السرعة في النص الردار هيعرف وهيحسب سرعتك".

 

وأكد على أن الهدف الرئيسي من الرادار هو حماية المواطنين وليس المخالفات، مؤكدا على أنه من المستحيل تسجيل مخالفة حزام الأمان عبر الرادار حتى لو ارتدى السائق ملابس سوداء.
 

الداخلية الرادار الردارات مخالفة حزام الأمان حزام الأمان اخبار التوك شو

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