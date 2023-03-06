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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم عقبة جبر بـ أريحا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقتحمت مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، ويأتي ذلك استمرارا للأعمال العدائية والاستفزازية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وعلى خلفة الاقتحام، اندلاعات مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر اليوم، ولم يذكر حتي الآن وقوع أي إصابات من الجانبين.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية "يتما" جنوب محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحداته الخاصة، اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن إسماعيل إبراهيم نجار، واحتجزت شقيقه يوسف.

وأشاروا إلى أن مواجهات شهدتها القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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وفي محافظة جنين، إلى الشمال من نابلس، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال شنت حملة مطاردة واسعة للعمال في قرية "رمانة" الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ48، واستولت على عدد من السيارات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصبت حواجزها في محيط قرى وبلدات جنوب وجنوب غرب وشمال شرق "جنين". 

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