عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انشقاق في جيش الاحتلال.. سلاح الجو الإسرائيلي يعلن الإضراب بسبب الإصلاحات القضائية

سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي - أرشيفية

أعلن عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنهم لن يحضروا يوم تدريبي للجيش احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما أدي إلى هزة قوية في الاحتلال الإسرائيلي بسبب وصول الاحتجاجات إلى الجيش.

وقال 37 طيارا وملاحا من سرب طائرات إف-15، إنهم سيغيبون عن التدريبات المقررة يوم الأربعاء، وبدلا من ذلك يكرسون وقتهم للحوار والتفكير من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية في إسرائيل.‏

‏وتسعى الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إلى ‏‏إجراء تغييرات‏‏ تشمل فرض قيود على المحكمة العليا التي تتهمها بتجاوز الحدود، ويشعر منتقدون بالقلق من أن نتنياهو يريد سلطة مفرطة على القضاء.‏

منتشر في أنظمة الصرف الصحي.. مرض خطير يغزو إسرائيل..تفاصيل

تسجيل إصابات جديدة.. شلل الأطفال يثير الرعب في إسرائيل

احتجاجات بالجيش الإسرائيلي

واجتاحت البلاد مظاهرات أسبوعية صاخبة بشكل متزايد، حيث قال بعض قادة الاحتجاجات، ومن بينهم قادة عسكريون سابقون، إن التحول غير الديمقراطي في الحكومة سيبرر عصيانا جماعيا داخل صفوفهم.‏

‏وقال جنود الاحتياط في سلاح الجو البالغ عددهم 37 إنهم سيوقفون احتجاجهم ليوم واحد إذا لزم الأمر لتنفيذ عمليات فعلية.‏

‏ورفض المتحدث العسكري الٍإسرائيلي التعليق على رسالتهم لكنه قال إن وزير الدفاع الإسرائيلي، جنرال هرتسي هاليفي، على علم بالاحتجاج الذي قام به الطيارون والانقسام، لكنه لن يسمح بأي ضرر لقدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ أهم مهمة له وهي الدفاع عن أمن إسرائيل.‏

وصدرت تعليمات للضباط بالتحدث مع مرؤوسيهم حول هذه القضية، بحسب بيان الجيش، الذي أكد أيضا على أهمية الحفاظ على حياد الجيش الإسرائيلي.‏

ومن الجدير بالذكر، أن إسرائيل لا تنشر أرقام الأفراد العسكريين، مما يجعل من الصعب الحكم على تأثير احتجاج جنود الاحتياط في سلاح الجو، أو تعهدات مماثلة من قبل بعض جنود الاحتياط من فروع أخرى.‏

‏ومن جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرق، بتسلئيل سموتريتش للقناة 12 العبرية، إن هناك وسائل الإعلام إسرائيلية غير مسؤولة يأتي بأي جندي احتياط يدلي بنوع من التصريح.

وأضاف سموتريتش، ‏أن هناك عشرات ومئات الآلاف الذين سيستمرون في التجنيد للجيش والخدمة في الاحتياط ويفهمون أننا إخوة ونتحمل مسؤولية المعجزة الكبرى التي هي المشروع الصهيوني.‏

ليبرمان مهاجما نتنياهو: تقود إسرائيل إلى خراب الهيكل الثالث

نتنياهو يطيح بمسئول كبير في رئاسة وزراء إسرائيل.. تفاصيل

‏وكما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تويتر بصورة لنفسه في سن التجنيد: "عندما يتم استدعاؤنا للخدمة الاحتياطية، نحضر دائما، نحن أمة واحدة".‏

‏وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة N12 News الإسرائيلية، أن شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية تواجه مشكلة في العثور على طاقم لنقل نتنياهو في زيارة دولة إلى إيطاليا هذا الأسبوع، بسبب مقاطعة الطيارين بسبب الإصلاح القضائي.‏

‏وقالت شركة العال إنها لن تدعم المقاطعة خاصة ضد رئيس وزراء إسرائيل، وإن الطائرة كانت مزودة بالموظفين وستغادر كما هو مخطط لها.‏

سلاح الجو الإسرائيلي الإصلاحات القضائية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

زلزال جديد يضرب سوريا وتركيا

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

موضوعات متعلقة

رغم مطالب إعادة أبنائهن.. بوتين يدعو عائلات الجنود للاحتفال بعيد الأم

33 تصريحا خاصا من وزراء ومسؤولين وشخصيات عالمية بقمة المناخ.. فيديو وصور

هل الزلزال من جنود الله؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون

وكالة سانا: مقتل 4 جنود سوريين وإصابة آخر جراء قصف جوي إسرائيلي

حصاد ما قدمته جامعة الأزهر في قمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ.. صور

الذين يدخلون الجنة بغير حساب .. صفة واحدة تجعلك منهم لا تغفلها

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب‭ ‬من‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ: الغرب وازدواجية المعايير المفرطة

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

ترشيحاتنا

جريشة: بيريرا أفضل من كلاتنبرج.. ونجاحه يتوقف على معاونيه بلجنة الحكام

دعاء ليلة 14 من شعبان.. 18 كلمة تبدل همومك سعادة وضيقك بفرج

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

الزمالك يعيش ظروف صعبة بسبب أحاديث حول رحيل فيريرا

زلزال قوي يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين

قد تصيبك بمرض نادر يأكل المخ.. أمريكا تحذر من غسل الأنف عبر مياه الصنبور فما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفساتين مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ