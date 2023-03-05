ليبرمان مهاجما نتنياهو: تقود إسرائيل إلى خراب الهيكل الثالث

انتقد رئيس "إسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في جلسة الكنيست، قائلا له "إنك تقود دولة إسرائيل إلى خراب الهيكل الثالث".

وقال ليبرمان مخاطبا رئيس الوزراء نتنياهو: "أنت تقود دولة إسرائيل إلى خراب الهيكل الثالث".

وأضاف: "الحكومة موجودة منذ شهرين، ولم توجه أمريكا أي دعوة لرئيس الوزراء أو لوزير الخارجية لزيارة واشنطن، هذا فشل سياسي لا أذكر أن حدث مثله من قبل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



تصريحات ليبرمان جاءت على خلفية انقسام حاد تشهده إسرائيل على خلفية خطة حكومية يسعى نتنياهو والائتلاف الحاكم بقيادته إلى تنفيذها وتحد من سلطة القضاء بشكل كبير لصالح السلطة التنفيذية والتشريعية.

واندلعت تظاهرات شارك فيها نحو 250 ألف إسرائيلي في تل أبيب وأنحاء مختلفة من البلاد؛ احتجاجا على الخطة المطروحة حاليا أمام الكنيست للتصويت عليها، وتشمل تقييد سلطة المحكمة العليا بما في ذلك ما يتعلق بممارسة دورها الرقابي على قرارات الحكومة، إضافة إلى سيطرة الأخيرة على لجنة تعيين القضاة.

وتصف المعارضة الخطة بـ "الانقلاب القضائي" الذي يدمر الديمقراطية في إسرائيل، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات.

خراب الهيكل هو مصطلح يشير إلى حدثين تاريخيين في تاريخ اليهود تم فيهما تدمير هيكل (معبد) سليمان مرتين.

تم تدمير الهيكل الأول في عام 586 قبل الميلاد على يد ملك بابل نبوخذ نصر، أما المعبد الثاني، فقد دمره الرومان في عام 70 ميلاديا.

وبحسب تقارير عبرية، بعد تدمير الهيكل الأول، تم نفي اليهود إلى بابل، وبعد تدمير الهيكل الثاني، توقف عمل الكهنة، وتشتت اليهود منذ ذلك الوقت في العديد من المنافي.