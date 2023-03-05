طيارو الاحتياط الإسرائيليون يرفضون التدريبات احتجاجا على إصلاحات نتنياهو القضائية

أكد العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد إنهم لن يحضروا يوم تدريب احتجاجا على إصلاحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القضائية ، وهي صدمة لدولة من المفترض أن يكون جيش بوتقة الانصهار فيها غير سياسي.

وكذراع استراتيجي لإسرائيل ، اعتمد سلاح الجو تقليديًا على جنود الاحتياط في زمن الحرب ويتطلب أطقمًا تم تسريحهم للتدريب بانتظام من أجل الحفاظ على الاستعداد.

لكن في رسالة تم تداولها في وسائل الإعلام المحلية ، قال 37 طيارًا وملاحًا من سرب طائرات F-15 إنهم سيتخطون التدريبات المقررة يوم الأربعاء وبدلاً من ذلك 'يكرسون وقتنا للحوار والتفكير من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية'.

تسعى الحكومة الدينية القومية إلى تغييرات تشمل فرض قيود على المحكمة العليا ، التي تتهمها بأنها مفرطة في الوصول.

ويشعر المنتقدون بالقلق من أن نتنياهو - الذي يحاكم بتهم الفساد التي ينفيها - يريد سلطة مفرطة على القضاء.

اجتاحت مظاهرات أسبوعية وصاخبة البلاد ، حيث قال بعض قادة الاحتجاج - ومن بينهم قادة عسكريون سابقون - إن التحول غير الديمقراطي في الحكومة من شأنه أن يبرر العصيان الجماعي داخل الرتب.

قال 37 من جنود الاحتياط في سلاح الجو إنهم سيعلقون احتجاجهم الذي يستمر ليوم واحد إذا طُلب منهم تنفيذ عمليات فعلية.

رفض متحدث عسكري التعليق على رسالتهم لكنه قال إن القائد الأعلى الفريق هرتسي هاليفي 'على علم بالخطاب العام والانقسام ، لكنه لن يسمح بأي ضرر لقدرة (جيش الدفاع الإسرائيلي) على تنفيذ مهمته الأكثر أهمية - الدفاع عن أمن إسرائيل '.

وقال البيان إن الضباط تلقوا تعليمات بالتحدث مع مرؤوسيهم بشأن هذه القضية ، الذي أكد أيضا على 'أهمية الحفاظ على حيادية الجيش الإسرائيلي'.

لا تنشر إسرائيل أرقامًا عن الأفراد العسكريين ، مما يجعل من الصعب الحكم على تأثير احتجاج جنود الاحتياط في سلاح الجو ، أو تعهدات مماثلة من قبل بعض جنود الاحتياط من الفروع الأخرى.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للقناة 12 التلفزيونية 'هذه وسائل الإعلام الإسرائيلية غير المسؤولة تستغل أي جندي احتياطي يدلي بنوع من التصريحات'.

واضاف 'هناك عشرات ومئات الالاف من الذين سيواصلون التجنيد للجيش والخدمة في الاحتياط ويفهمون اننا اخوة ونتحمل المسؤولية عن المعجزة الكبرى وهي المشروع الصهيوني'.

نتنياهو ، ضابط سابق في وحدة الكوماندوز الأكثر شهرة في إسرائيل ، غرد صورة لنفسه في سن التجنيد مع التعليق: 'عندما يتم استدعاؤنا للخدمة الاحتياطية ، نحضر دائمًا. نحن أمة واحدة'.

في غضون ذلك ، ذكرت N12 News الإسرائيلية أن شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية تواجه مشكلة في العثور على طاقم لنقل نتنياهو في زيارة دولة لإيطاليا هذا الأسبوع ، بسبب مقاطعة الطيارين للإصلاح القضائي.

ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.

وقالت العال إنها لن تدعم المقاطعة 'خاصة ضد رئيس وزراء إسرائيل' ، وأن الطائرة كانت مزودة بطاقم وستغادر كما هو مخطط لها.