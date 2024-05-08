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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة: أهمية إدخال قطاعات جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والأردن

صدى البلد

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بما يعكس العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر والمملكة.  

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة على المستوى الوزاري التي عقدت برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة الأردني، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء من البلدين.

وقال الوزير إن الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر والأردن وعدد من الدول العربية تمثل نقطة انطلاق كبيرة في خريطة العلاقات بين مصر والأردن لا سيما وأن الشراكة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وكذا تعزيز التجارة المشتركة.

لافتاً إلى أن التجارة البينية بين مصر والأردن لا تواجه حالياً أية تحديات وتتسم بالسلاسة والتدفق الذي تنشده حكومتا البلدين.

وأوضح سمير أن العلاقات التجارية بين مصر والأردن تشهد نمواً مستمراً حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 866 مليون دولار، لافتاً إلى أهمية تكثيف جهود حكومتي البلدين لإدخال قطاعات جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين وخاصةً التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والعلامات التجارية بما يحقق التنوع المطلوب في هيكل التجارة بين البلدين.

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاجتماعات التحضيرية التجارة والصناعة التجارة البينية التعاون المشترك الدكتورة رانيا المشاط الشراكة الصناعية التكاملية

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