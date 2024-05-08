وزير التعليم مناقشا لرسالة ماجستير بـ تربية الزقازيق .. صور

استقبل الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق اليوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والوفد المرافق له على هامش حضور الوزير مناقشة رسالة ماجستير بقسم أصول التربية حول "متطلبات تنمية أخلاقيات المواطنة الرقمية لدى طلاب جامعة الزقازيق - دراسة ميدانية".

حضر مراسم الاستقبال الدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى والدكتور حمدى المحروقى عميد كلية التربية، والدكتور السيد أبو هاشم وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من قسم أصول التربية والمناهج وطرق التدريس والإدارة المدرسية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور خالد الدرندلى بوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن الجامعة تقدم الدعم والإهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محلياً وإقليميًا ودوليًا، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية فى المجتمع.

من جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن بالغ سعادته بتواجده فى جامعة الزقازيق، مشيراً إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات.

كما أشاد وزير التربية والتعليم بموضوع رسالة الماجستير وفكرة التحول الرقمي والحكومة الذكية ، حيث تنسجم أهداف هذه الدراسة مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

الرسالة التي تم مناقشتها للباحثة إيمان مجدى إبراهيم إسماعيل النرش ،وضمت لجنة الإشراف الدكتورة صفاء محمود عبد العزيز أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية ونائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأسبق ، والدكتورة نورا أحمد النبوى مدرس بقسم أصول التربية.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، و الدكتور صفاء محمود عبد العزيز أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية ونائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأسبق ، والدكتور سعيد مرسي الأستاذ بقسم أصول التربية ومدير مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار الأسبق.

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