عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم مناقشا لرسالة ماجستير بـ تربية الزقازيق .. صور

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق اليوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والوفد المرافق له على هامش حضور الوزير مناقشة رسالة ماجستير بقسم أصول التربية حول "متطلبات تنمية أخلاقيات المواطنة الرقمية لدى طلاب جامعة الزقازيق - دراسة ميدانية".

حضر مراسم الاستقبال الدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى والدكتور حمدى المحروقى عميد كلية التربية، والدكتور السيد أبو هاشم وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من قسم أصول التربية والمناهج وطرق التدريس والإدارة المدرسية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور خالد الدرندلى بوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن الجامعة تقدم الدعم والإهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محلياً وإقليميًا ودوليًا، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية فى المجتمع.

من جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن بالغ سعادته بتواجده فى جامعة الزقازيق، مشيراً إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات.

كما أشاد وزير التربية والتعليم بموضوع رسالة الماجستير وفكرة التحول الرقمي والحكومة الذكية ، حيث تنسجم أهداف هذه الدراسة مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

الرسالة التي تم مناقشتها للباحثة إيمان مجدى إبراهيم إسماعيل النرش ،وضمت  لجنة الإشراف الدكتورة صفاء محمود عبد العزيز أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية ونائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأسبق ، والدكتورة نورا أحمد النبوى مدرس بقسم أصول التربية.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، و الدكتور صفاء محمود عبد العزيز أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية ونائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأسبق ، والدكتور سعيد مرسي الأستاذ بقسم أصول التربية ومدير مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار الأسبق.

64b46997-b243-4f37-ac01-f62ac9c94425
64b46997-b243-4f37-ac01-f62ac9c94425
902b53e3-a4fc-444c-af2e-a3035c70869b
902b53e3-a4fc-444c-af2e-a3035c70869b
46304afa-cc41-47f9-8d28-ffa032574d1f
46304afa-cc41-47f9-8d28-ffa032574d1f
إحتياجات سوق العمل أعضاء هيئة التدريس التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم والطلاب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

دار الإفتاء: غدًا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة 1445

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

ترشيحاتنا

من تهجير لآخر.. مأساة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية

حكاية مبلغ كبير تسدده مصر غدا.. كيف نجح الاقتصاد الوطني في العودة للمسار؟

المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان برفح الفلسطينية جنوبي غزة

الشراكة مع أوروبا| وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الهولندية للمشاركة بمؤتمر الاستثمار

وزير الرياضة: متواصلون مع محمد صلاح وسيكون متواجدا بالمعسكر القادم للمنتخب

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابسة بنطلونين .. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قبلات وأحضان .. شاهد قبل الحذف صور أصالة وزوجها تثير السوشيال ميديا

احذر.. اكتشاف مادة مسرطنة داخل سيارتك قد تسبب وفاتك

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-