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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اليوم| تراجع 480 جنيها في الذهب و60 في البانيه.. ألحق اشتري

صدى البلد

يبحث الكثير عن الأسعار والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات والتي تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت.

واستقرت أسعار الدواجن اليوم بالأسواق،  والمحلات التجارية بعد انخفاضات متتالية حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلي 75 جنيها بعد أن كان سعرها 95 بالأسواق.

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أسعار الدواجن اليوم 



انخفضت سعر الدواجن الساسو 88 جنيها فى المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه.

- سجل سعر الدواجن الأمهات حوالي 60 جنيها للكيلو للمستهلك.

- وحقق كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 71 ، ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 77 لـ 80 جنيها.

- وانخفض سعر كيلو البانيه 60 جنيها من أعلى سعر وهو 220 جنيها و 200 جنيه ، إلى نحو يبدأ من 140 و 150 جنيها ويصل إلى 160 جنيهًا في بعض المحلات، اليوم.
 

- ويتراوح سعر كيلو الأوراك من 80 وحتى 90 جنيها .
 

-   سعر الأجنحة : 58 -62 جنيهًا للكيلو

كما استقر سعر الكبد والقوانص عند 65 جنيها

أسعار الذهب الآن


واستقرت أسعار الذهب اليوم لدى محلات الصاغة المختلفة لتسجل نحو 1,213 جنيها لعيار 14 للبيع، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 حوالي 1,560 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب 


واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل عند 14,720 جنيها ، ليكون الفارق بين سعر اليوم وأعلى سعر وصل إليه خلال العام الحالي حوالي 480 جنيها، إذ سجل في يناير الماضي نحو 15200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 


وسجل سعر جرام الأصفر عيار 21 حوالي 1840 جنيه للشراء بدون مصنعية، ليبدأ سعره من 1930 فيما فوق بالمصنعية لبعض المشغولات التي تتكلف المزيد من الوقت والجهد في صناعتها.

سعر الذهب اليوم الإثنين


وعن سعر الذهب اليوم الاثنين فسجل استقرارا ليسجل عيار 24 اليوم حوالي  2,103 جنيهات بدون مصنعية للبيع للجرام الواحد.


وتباينت أسعار مواد البناء فى مصر "الحديد والأسمنت"خلال مستهل تعاملات الأسبوع.


أسعار مواد البناء

 

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الاثنين 6 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين

 

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 28300جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 28500جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 27500جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 27500جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين  26500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين  27000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 28300جنيه للطن مقارنة 27 الف جنيه مطلع الأسبوع الماضي.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين  نحو 27000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين  نحو 27000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 27000 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين  نحو 27000جنيه للطن الواحد


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:
 

وشهدت أسعار الأسمنت تراجعا منذ بداية الشهر الجاري بقيمة 60 جنيها فى الطن.


وسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1870جنيه لطن المسلح.

وسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1850جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1840جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1858جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين 1820 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1840جنيه للطن.


وبلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1870جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1915جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين  1800جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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