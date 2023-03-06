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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفراخ رخصت تاني.. أسعار الدواجن والذهب والدولار في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن الأسعار والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

 

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

يبحث الملايين عبر محرك جوجل يوميا عن أسعار الذهب اليوم في مصر ، خاصة الشباب المقبل على الزواج والراغبين في استثمار أموالهم في الأصفر.

 

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 6-3-2023

استقرت أسعار الدولار الأمريكي بمستهل تعاملات اليوم الاثنين بعد ارتفاع بقيمة 10 قروش فى سعر البيع والشراء على مدار تعاملات الأسبوع الماضي

 

 

البانيه يفقد 60 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن وكرتونة البيض بالمحلات الآن

شهدت أسعار الدواجن اليوم تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار الأمس الأحد ، ليبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء من......

 

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت “أسعار مواد البناء اليوم الاثنين استقرارا، في الأسواق فيما تراجع سعر الأسمنت بقوة خلال الأيام الماضية، ليهبط نحو الـ 1800 جنيه بعدما اقترب من 2000 جنيه خلال الأيام الماضية.

 

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

قد يتعرض البعض لمواقف طارئة ويحتاج إلى أرقام الطوارئ، والتي يتم الاستعانة بها في حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة ، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يبجث الكثير من المصريين يوميًا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، خاصة ينتظر الكثير من الصائمين في شهر شعبان الحالي، موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب.

 

10 درجات مرة واحدة و3 ظواهر جوية.. الشتاء يعود بقوة والأرصاد تحذر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عودة الشتاء بقوة خلال ساعات إذ تشهد البلاد انخفاض كبير في درجات الحرارة يتجاوز 10 درجات، اليوم. يأتي ذلك بعد أن شهدت معظم الأنحاء أجواء حارة ومغبرة خلال ساعات النهار .

 

اسعار اسعار الدواجن الذهب والدولار حالة الطقس الدواجن البيض أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

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