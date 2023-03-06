الفراخ رخصت تاني.. أسعار الدواجن والذهب والدولار في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن الأسعار والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

يبحث الملايين عبر محرك جوجل يوميا عن أسعار الذهب اليوم في مصر ، خاصة الشباب المقبل على الزواج والراغبين في استثمار أموالهم في الأصفر.

استقرت أسعار الدولار الأمريكي بمستهل تعاملات اليوم الاثنين بعد ارتفاع بقيمة 10 قروش فى سعر البيع والشراء على مدار تعاملات الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الدواجن اليوم تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار الأمس الأحد ، ليبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء من......

شهدت أسعار الحديد والأسمنت “أسعار مواد البناء اليوم الاثنين استقرارا، في الأسواق فيما تراجع سعر الأسمنت بقوة خلال الأيام الماضية، ليهبط نحو الـ 1800 جنيه بعدما اقترب من 2000 جنيه خلال الأيام الماضية.

قد يتعرض البعض لمواقف طارئة ويحتاج إلى أرقام الطوارئ، والتي يتم الاستعانة بها في حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة ، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

يبجث الكثير من المصريين يوميًا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، خاصة ينتظر الكثير من الصائمين في شهر شعبان الحالي، موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عودة الشتاء بقوة خلال ساعات إذ تشهد البلاد انخفاض كبير في درجات الحرارة يتجاوز 10 درجات، اليوم. يأتي ذلك بعد أن شهدت معظم الأنحاء أجواء حارة ومغبرة خلال ساعات النهار .